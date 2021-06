¿El láser de depilación en Elche es efectivo? AdaBeauty opiniones Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de junio de 2021, 11:54 h (CET)

AdaBeauty es un centro de belleza en Elche formado por expertos en tratamientos estéticos como la depilación láser. Esta se trata de una de las técnicas favoritas a la hora de suprimir el vello del cuerpo permanentemente. Actualmente existen muchos centros de belleza que ofrecen este servicio. De todos nodos, no todos utilizan equipos tecnológicos de primera ni productos de calidad. Además, AdaBeauty también presenta los servicios de limpieza facial, como lifting de pestañas, presoterapia, microdermoabrasión, diatermia y micropigmentación. Asimismo, el centro se dedica a la medicina estética, como el aumento de labios y pómulos, relleno de arrugas y ojeras, toxina botulínica, hilos tensores, vitaminas faciales, peeling químico y sonrisa gingival.

La efectividad del láser de depilación en Elche Los tratamientos de depilación con cera o cuchilla, además de irritar la piel, causan dolor y no muestran resultados a largo plazo. Sin embargo, la depilación láser que propone AdaBeauty es un sistema indoloro y con muchos beneficios. Cada vez son más las personas que solicitan cita a través de la página web de la compañía para realizarse el tratamiento de la depilación láser.

En la primera cita, el equipo de profesionales realiza una evaluación de la piel del paciente para conocer cuál es el nivel de fototipo, que tiene una escala del 1 al 6 y determina la cantidad de melanina que tiene una persona. El estudio también define el número de sesiones que se necesitan para la retirada del vello, así como las recomendaciones previas y posteriores al tratamiento.

AdaBeauty trabaja con un láser de fibra óptica que elimina el vello de la piel de raíz, evitando el crecimiento. Asimismo, la técnica no reseca y hace que la piel se vea más suave. Para aquellas personas que tengan un alto grado de melanina, el centro da la opción de realizar las sesiones con diodo, una sustancia enfocada a pieles bronceadas.

Los pacientes que han visitado el centro de belleza comentan no solo los buenos resultados que han conseguido, así como su larga duración, sino también lo mucho que han disfrutado de sus servicios con una experiencia cómoda y relajante. Loreto Mazon, una de las clientas, comenta que las instalaciones son muy limpias y ordenadas y que ha recibido un trato y atención de primera por lo que repetiría la experiencia. Asun Valero, destaca que el trato es personalizado y muy amable, que los tratamientos son innovadores y de alta calidad, y que los precios son muy asequibles. El centro AdaBeauty destaca por la calidad de los equipos y tecnologías, así como por la amabilidad y trato personalizado que reciben los clientes. Representa uno de los mejores centros estéticos de Elche, recomendado para el cuidado de la piel, tanto para hombre como para mujer.



