Ada Beauty: centro de depilación en Elche Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de junio de 2021, 11:33 h (CET)

Ada Beauty es el centro de belleza en Elche dedicado a los tratamientos de depilación. Aplicando la tecnología más innovadora, la compañía apuesta por el progreso. La depilación láser es uno de los tratamientos estéticos más exitosos y demandados que se utilizan para debilitar y eliminar el vello corporal tras varias sesiones. Aunque el vello sirve para proteger la piel de microorganismos y rayos del sol, es necesario ir retirándolos. Todo ello es posible gracias a los avances tecnológicos en el campo de la cosmética, como el sistema de depilación láser. Para someterse al tratamiento, los pacientes que acuden a Ada Beauty deben pedir una cita previa en la que el especialista determinará el nivel de melanina y el número de sesiones necesarias a recibir.

Beneficios de la depilación láser Los tratamientos de depilación con cera o cuchilla, además de irritar la piel, causan dolor y no muestran resultados a largo plazo. Sin embargo, la depilación láser que ofrece Ada Beauty es un sistema indoloro y con múltiples beneficios. El tratamiento es seguro y duradero, ya que ayuda a eliminar todo tipo de vello, desde el más fino al más grueso. Además, puede aplicarse en todas las zonas del cuerpo. Asimismo, utiliza los últimos métodos en tecnología láser de fibra óptica, que permite eliminar el vello permanente tras un número de sesiones. Otro de los beneficios es que no causa daños en la piel y le da más suavidad. De igual modo, detecta el vello enquistado que aparece en las zonas más sensibles y los ataca directamente desde la raíz.

El paciente empieza a ver los resultados desde la primera sesión, ya que la tecnología de fibra óptica hace que el vello se debilite más rápido. Además, es una buena solución para aquellas mujeres que padecen hirsutismo o vello excesivo en el cuerpo, así como las que presentan trastornos de infecciosos como la foliculitis.

Ada Beauty: expertos en depilación láser? Los clientes que han confiado en los tratamientos de depilación láser del centro de belleza Ada Beauty, han destacado el buen trato y servicio profesional por parte de los especialistas, así como la calidad de los productos y equipos tecnológicos de fibra óptica. El centro también ofrece los servicios de limpieza facial, presoterapia, microdermoabrasión, diatermia, micropigmentación y lifting de pestañas. La depilación láser es una buena solución para darle a la piel una apariencia mejorada, ya que eliminar el vello enquistado o muy gruesos da una piel más saludable.

Ada Beauty ofrece también tratamientos de medicina estética, como aumento de labios y pómulos, relleno de arrugas y ojeras, sonrisa gingival, toxina botulínica, hilos tensores, vitaminas faciales y peeling químico.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.