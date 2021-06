​La evolución del e-commerce y las compras en línea durante la pandemia El consumidor mexicano que decidió empezar a utilizar canales digitales reconoce en su totalidad sus beneficios Redacción

jueves, 3 de junio de 2021, 02:41 h (CET) En México y en otras partes del mundo el auge de las compras en línea desde que se decretaron las cuarentenas han sido una tendencia que cada vez se hace más famosa, su impacto es tan positivo que grandes y pequeños emprendimientos se unen a esta nueva ola que trae grandiosos beneficios. Descubre estas nuevas formas de consumo con la llegada de la pandemia.



El crecimiento exponencial de las compras en línea La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) anualmente hace un estudio junto con Nétrica y Netquest y en lo que va del año 2021 los resultados son sorprendentes. Sus primeros hallazgos fueron la fácil adaptación del confinamiento con respecto al uso de canales digitales para realizar sus compras por Internet, de acuerdo a sus cálculos el crecimiento fue cerca del 81% alcanzando un monto aproximado de 316 mil millones de pesos.

Beneficios para las dos partes El E-commerce en general ha beneficiado a múltiples empresas que, si bien en un inicio se vieron obligados a implementar una nueva estrategia de venta como la creación de una tienda en línea, los consumidores también encontraron una herramienta versátil para adquirir cualquier producto o servicio sin necesidad de salir de casa. Descubre las ventajas de los compradores y los vendedores.

Consumidores mexicanos Pequeñas, medianas y grandes empresas Comodidad, ya que se puede hacer en cualquier lugar desde que tengas acceso a Internet. Mantienen su negocio activo las 24 horas, esto generalmente no sucede en las tiendas físicas. Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos No hay limitaciones geográficas, es posible llegar a un público más grande. Ya no más filas ni aglomeraciones Los clientes aumentan porque la empresa estará a un solo clic. Disponibilidad las 24 horas los 7 días de la semana Todo es más rápido y sencillo Mejores precios y descuentos. Algunos gastos se reducen como los locativos, personal, desplazamiento y demás. Comparación de precios en diferentes tiendas para elegir lo que más convenga Al contar con una tienda online es posible adquirir herramientas analíticas para estudiar a los clientes, gustos y preferencias con el fin de tener un mejor impacto en tus campañas de ventas. Puedes hacer compras internacionales La visibilidad en Internet es mayor, incluso desde el teléfono móvil podrás saber de la compañía. Conoces la opinión de otros compradores, esta información te proporciona una mayor seguridad al momento de comprar Los usuarios opinan de lo que compran, así se obtiene un reconocimiento. Una tienda de ropa en línea, por ejemplo, siempre deberá tener la mejor calidad de fabricación y estar pendiente de las tendencias de moda Eliges libremente tu artículo sin la presión de los vendedores de las tiendas físicas que a veces suelen ser algo invasivos. Es una gran oportunidad para crecer empresarialmente. Es 100% seguro, tus datos personales e información bancaria está completamente protegida Los ingresos se incrementan, la tendencia actual con las ventas en línea.



Imagen recuperada de “www.wradio.com.mx”



Mantenerse en casa por la seguridad de todos Esta ha sido la elección de los mexicanos, salir de casa representa un riesgo por eso sus necesidades son atendidas a través de las distintas aplicaciones que ofrecen sus servicios y productos, pero no solo sucede con las páginas para comprar en línea, también las redes sociales como Facebook e Instagram son plataformas e-commerce de gran reconocimiento y en las que se puede confiar completamente.

Para enero de 2021 las personas declararon un gran miedo a enfermar, según la AMVO por eso la mejor opción es acudir a las tiendas online como Linio, que en un solo espacio muestra distintas categorías, múltiples formas de pago y lo lleva a casa con el completo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Imagen recuperada de “www.marketing4ecommerce.mx”



