martes, 1 de junio de 2021, 11:13 h (CET)

La piel es el órgano más grande y más delicado del cuerpo humano, por lo que es necesario protegerlo diariamente con productos orgánicos que le garanticen el cuidado e hidratación que merece. Más allá de los fines estéticos, es imprescindible hacerlo por salud. La medicina natural en el campo de la cosmética tiene cada vez mejor valoración. El uso de productos orgánicos y sostenibles, que no causen impacto en el medioambiente, son algunos de los principios de la nueva revolución en el área de la salud, en especial en el campo de la dermatología. Planthia, el nuevo concepto de cosmética natural en España, ofrece toda una gama de cremas y tónicos especiales para tener la epidermis protegida en todo momento.

Los beneficios de la gama Planthia Ante el enorme mercado de la cosmética que hay actualmente en España, los productos de Planthia ofrecen una gran cantidad de beneficios en comparación al resto. Para empezar, están elaborados a partir de productos con un índice de naturalidad de casi el 100%. La ausencia de tóxicos como parabenos, fragancias o siliconas hace que sea totalmente beneficiosos tanto para la salud como para el medio ambiente. Además, al tratarse de productos de elevada calidad, se puede garantizar su efecto con muy poca cantidad. De esta forma, su comercialización requiere menos envases y un ahorro económico para los consumidores. Para acabar, se trata de artículos aptos para veganos. La filosofía cruelty-free con la que trabaja la empresa, garantiza la elaboración y control de productos sin implicar la presencia de animales en todo el proceso.

La revolución de la cosmética natural en España Planthia ofrece una gran cantidad de productos para adaptarse a las necesidades de cada cliente. Entre su línea de productos se encuentra:

Hydra Es una crema hidratante para el rostro fabricada con ingredientes naturales como aceite de girasol, oliva y macadamia, junto a antioxiodantes como la conenzima Q10 y vitamina E, que aportan nutrición e hidratación profunda a los tejidos de la piel. Está recomendada para todo tipo de pieles.

Re-Fit El cansancio y el estrés provocan en el contorno de ojos la aparición de ojeras, bolsas y arrugas que le dan a al rostro sensación de desgaste. Re-Fit es un producto diseñado exclusivamente para combatir estas imperfecciones, gracias a la acción de sus activos como, ácido hialurónico, extracto de espino amarillo, vitamina C o Aloe vera.

Pure Es un nuevo concepto de tónico facial para la hidratación y tonificación de la piel. Una aplicación diaria de esta loción protege el rostro y restablece su pH, dándole un aspecto más joven y fresco. Es fabricado a base de aceite de limón, extracto de flores de trébol rojo y aloe vera.

Re-move Es una leche limpiadora que ayuda a la mujer a remover el maquillaje del rostro, sin dejar rastros. Es una fórmula creada a base de aceite de girasol, extracto de algas rojas y vitamina E.

Silk El cuidado facial no está completo sino se incorpora una loción protectora que cuide a la piel durante el día. Silk es ideal para aplicarse durante la mañanas, en especial después de la ducha. Esta ofrece protección e hidratación por más tiempo, gracias a sus principales activos naturales como el ácido hialurónico, el aloe vera, manteca de karité y aceite de semillas.

Todo el público español que desea probar la nuevalínea de productos Planthia puede ubicarlo directamente desde sus plataforma web y realizar el pedido de calidad y a precios asequibles. Empezar a cuidar la salud desde fuera ahora es más fácil y accesible que nunca.



