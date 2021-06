Houslitas: ¿Qué son las viviendas imprimibles? Emprendedores de Hoy

El avance tecnológico de las impresoras 3D no ha cesado en los últimos años y, cada vez más, estas cuentan con mayor peso en todos los ámbitos de la sociedad. Por su parte, el sector inmobiliario vivió un punto de incisión tras una investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, donde se realizó la primera vivienda imprimible en hormigón. Para ello, se utilizó, precisamente, una impresora 3D.

La empresa Houslitas, especialista en la venta de inmuebles, comenta sobre este proyecto que se inició hace seis años, así como la posibilidad de vivir en un futuro no muy lejano en viviendas imprimibles.

¿Qué son las viviendas imprimibles y qué beneficios ofrecen? El uso de hormigón para viviendas imprimibles ya es una realidad y España juega un papel crucial en ello. Varios estudios sostienen la posibilidad de que al menos un 20% de países desarrollados contarán con este tipo de inmuebles en un futuro más próximo de lo que se espera.

Los orígenes del proyecto de casas imprimibles Para poder contextualizar la información, se debe remontar a la época de los años 80. Pese a que las investigaciones nacieron en ese momento, el proyecto quedó en vías de investigación al no contar con suficiente interés. No fue hasta el año 2005, tras la liberación del código abierto de las impresoras 3D, cuando este empezó consolidarse.

El sector inmobiliario vive, desde ese momento, inmerso en este contexto, donde cientos de empresas cuentan con patentes sobre sus propias impresoras para la impresión de viviendas y edificios.

Ventajas y desventajas de las construcciones en 3D Según los expertos de Houslitas, entre las principales ventajas, se puede destacar la reducción considerable de mano de obra para la construcción, así como la rapidez y seguridad que pueden aportar en todo el proceso.

Sin embargo, también alertan de posibles riesgos que existen en la actualidad, como la necesidad de contar de todos modos con mano humana especialista en la estructura, incumplimiento de permisos necesarios y falta de conocimiento o confianza de este tipo de viviendas.

Futuro incierto acerca de las casas imprimibles El concepto de casas imprimibles fue, desde el inicio, una gran apuesta por parte de las grandes constructoras y empresas del sector.

La falta de conocimiento exhaustivo hace que, por el momento, no sea una opción predominante en la construcción de inmuebles. Sin embargo, desde Houslitas aseguran que es totalmente factible pensar en un futuro cercano basado en este tipo de construcciones, dado que puede aportar construcciones cada vez más eficaces, sostenibles y rápidas, además de aportar una mayor seguridad a los trabajadores de la construcción. A la pregunta de si las casas imprimibles son el futuro, la empresa Houslitas ofrece una valoración totalmente positiva.



