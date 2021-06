SATECMA tiene la solución para garantizar la calidad óptima del agua embalsada Comunicae

miércoles, 2 de junio de 2021, 17:14 h (CET) La empresa química, con más de 40 años de experiencia en el mercado, ofrece diversas soluciones para garantizar la calidad óptima de las aguas embalsadas tanto para uso de regadío agrícola como para otros usos como fuentes ornamentales Una de las principales limitaciones del sector agroalimentario es el agua, ya que existen grandes incertidumbres en cuanto a disponibilidad de los recursos hídricos. Por ello, las balsas de riesgo constituyen uno de los pilares básicos de la agricultura moderna, ya que permiten almacenar el agua para satisfacer la demanda de los cultivos agrícolas y garantizar así los compromisos comerciales adquiridos.

Debido a que la mayoría de estos embalses tienen poca renovación o recirculación del agua, el agua estancada es el medio ideal para la aparición de algas filamentosas y otros materiales orgánicos e inorgánicos que provocan la eutrofización de las aguas y la generación de malos olores.

Para remediar esta situación, SATECMA, industria líder de productos químicos, desarrolla diversas innovaciones para garantizar que la calidad del agua almacenada en una balsa sea óptima: TECMA BLUE AQUA. Es un producto totalmente inocuo que reduce la cantidad de luz solar que llega al agua embalsada e impide la proliferación de algas al anular la función fotosintética. Gracias a esta innovación, la calidad de las aguas tratadas no se modifica y pueden emplearse para el riego de forma habitual.

El producto TECMA BLUE AQUA además de ser plenamente eficaz para tratar el agua de balsas, también puede utilizarse en el agua destinada a las fuentes ornamentales, ya que sucede el mismo proceso químico con la aparición de algas y otros microorganismos.

Cómo funciona TECMA BLUE-AQUA

TECMA BLUE AQUA es un novedoso producto que está indicado para evitar la proliferación de algas en depósitos, albercas y balsas de riego agrícola sin modificar las demás características físico-químicas del agua almacenada.

Gracias a su tecnología, que impide la fotosíntesis, se anula el crecimiento y desarrollo de algas y microorganismos evitando su establecimiento y proliferación. Además, ayuda a prevenir obturaciones biológicas en los grupos de bombeo, sistemas de filtrado, y conducciones y emisores de riego.

La calidad de las aguas en ningún caso se ve comprometida y pueden utilizarse para el riego habitual. Las aguas tratadas toman una coloración turquesa por el filtro solar que se integra de forma agrdable en el paisaje.

“Desde SATECMA se realiza una innovación constante en cuanto a productos relacionados con el sector agroalimentario, con el objetivo de ayudar a este sector, uno de los más señalados en el país, a realizar su función económica y social”, manifiesta Omar Cuadrado Hernández, presidente de la compañía.

Sobre SATECMA

“Química y tecnología en armonía con la naturaleza” es un eslogan acuñado hace más de 40 años que define la misión. Satecma es una empresa líder del sector químico que aporta soluciones avanzadas tecnológicamente para sectores tan diversos como la construcción, la industria, ganadería y agricultura, de forma respetuosa con el medioambiente. En Satecma se ejerce como partner tecnológico de los clientes, aportando, no solo productos, sino soluciones de alto valor añadido que rentabilicen sus explotaciones.

