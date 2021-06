Análisis de los datos de paro de mayo y proyección para junio 2021 Comunicae

miércoles, 2 de junio de 2021, 17:22 h (CET) Estas previsiones, dadas hoy a conocer por el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, revelan una ligera recuperación que el mes de mayo ha dejado en el mercado laboral español y que continuará en junio si no hay nuevos brotes y sigue el ritmo de vacunación en nuestro país Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de mayo que traen una ligera subida interanual en el número de afiliados a la Seguridad Social, un 3,8% por encima que un año antes y un 1,1% más que el pasado mes de abril. Este dato se sitúa en los 19,26 millones de afiliados a la Seguridad Social en el mes de mayo, con 711.100 empleos más que en abril de 2020 en pleno confinamiento domiciliario. Es el mayor número desde diciembre de 2019. Sin embargo, no alcanza para recuperar la caída interanual de 886.000 empleos de mayo de 2020. Además, resulta 0,9% inferior al de mayo de 2019.

En cuanto al número de parados registrados, por primera vez desde febrero de 2020, se redujo el número de parados (-2% interanual) hasta los 3,78 millones de personas en situación de desempleo. En el quinto mes del año, el paro ha descendido en 76.500 desempleados menos que hace un año, pero 701.800 más que en mayo de 2019.

Hay que recordar que aún hay 542.100 asalariados en situación de ERTE, que no son contabilizados en estos datos por definición. Son 93.200 trabajadores menos que hace un mes.

Como apunta Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: “Tal como ocurriera el mes pasado, para interpretar correctamente los datos hay tener en cuenta el impacto del efecto “base de comparación” (en mayo de 2020 la economía continuaba casi paralizada por el confinamiento domiciliario). Ese efecto, potenciado por la estacionalidad favorable, hacen que los datos de mayo parezcan más sólidos de lo que realmente son”.

Para el próximo mes (que analizará los datos de este mes de junio en curso), el director del Adecco Group Institute prevé que “en junio continuará incidiendo el efecto “base de comparación” y la estacionalidad seguirá siendo favorable, por lo que se produciría una subida interanual del empleo cercano al 3,9%, con 19,35 millones de ocupados. El paro podría bajar de forma algo más acentuada, con un total de 3,70 millones de parados (-4,1%)”.

Datos más destacados

Como ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de parados registrados en mayo es de 3.781.250. En el quinto mes del año, el paro ha descendido en 129.378 desempleados (-3,3%), aunque hay que recordar que aún hay 542.100 asalariados en situación de ERTE, que no son contabilizados en estos datos por definición. Son 93.200 trabajadores menos que hace un mes.

Toda la caída del paro benefició a varones (-5,2%), ya que el paro femenino siguió al alza (+0,4%).

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, ésta ha ganado en mayo una media de 211.923 cotizantes respecto al mes de abril, lo que sitúa el número total de ocupados en 19.267.221 cotizantes.

La firma de contratos aumentó de manera significativa, recuperando algo más de la mitad de lo perdido hace un año. Se firmaron 1,54 millones de contratos (+81,7% interanual y un +13,9% respecto al mes de abril). Crecieron todas las modalidades: indefinidos, temporales, de tiempo completo y parcial.

La Construcción volvió a liderar el aumento del empleo (+9,5% interanual). Además, han crecido tanto los empleos asalariados (+4,1% interanual), como los no asalariados (+2,7%).

