Tour de la Belleza Verano 2021, Hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid Comunicae

miércoles, 2 de junio de 2021, 16:48 h (CET) Con las premisas de lo que está de moda: los espacios healthy, llega la reapertura del Hyatt Regency Hesperia Madrid, recuperando su actividad tras el parón obligado por la crisis sanitaria y mira al futuro con la ilusión de volver a generar experiencias. Se inicia así la temporada de verano con un It recuperación tras el complicado año entre mascarillas en El "Tour de la Belleza y la Salud 2021" El Tour de la Belleza y Salud 2021 es un viaje por la geografía corporal y facial en una nueva edición organizado por la Periodista y Escritora experta en Lifestyle, Pilar Carrizosa, en sinergia compartida con este templo de filosofía saludable donde arte y cultura se funden con los criterios del bienestar acorde a los tiempos del s. XXI.¿La idea? Disfrutar de un espacio de bienestar en consonancia con propuestas de belleza del futuro:“eco-lógicas”, sostenibles y conscientes gestadas desde la alta tecnología y la innovación donde se sabe que el universo orgánico al compás de un continuo I+D+I asciende en la nueva Era de “La belleza inteligente”. No en vano, la Mesa de Turismo y la Patronal de la Sanidad Privada Española, se unieron destacando que España aumenta en un 20% el Turismo de Salud” lo que sitúa al país como el 6º destino sanitario en Europa. Al hilo de lo cuál inician el “Beauty-Tour” en 6 saltos bajo el eco de este espacio de serenidad.

Templo de paz en medio de la urbe.El emblema del lujo en la capital sumerge en un viaje por la obra de Velazquez, Las Meninas, que impregna los espacios y transporta al ambiente del Madrid del Siglo de Oro. Con169 habitaciones; 33 son suites con vistas al Paseo de la Castellana y las del último piso disponen de terrazas ajardinadas y jacuzzis privados donde se puede disfrutar de servicios exclusivos. Incluye un panel multifuncional de asesores medicos. En esta nueva etapa se suma el desembarco del renombrado steakhouse Leña, de Grupo Dani García, que completa la oferta gastronómica y llega a Madrid para convertirse en un nuevo referente en restauración. Sobre el restaurante Santceloni se reubica en el atrio del lobby manteniendo la esencia que le hizo la mano de Santi Santamaría. madrid.regency@hyatt.com

Células madre de orquídea. Certificada por ACENE. Myokō My Organic Kōsmetics, es la única marca orgánica certificada conceptuada a base de células madre vegetales. Certificación Halal (Instituto Halal Códoba).Cosmética inteligente 0%ingredientestóxicos. Bio y Vegana. Su activo: células madre de orquídea calanthe mejora la comunicación intercelular, aumenta producción de colágeno y elastina, mantiene la matriz extracelular de la piel y mejora los genes de expresión, regenera tejidos. Producto estrella: booster intensive cells, de la línea total lift; potenciador antiarrugas lifting, mantiene una piel firme y elástica gracias a su redensificación por la acción mecano-biológica. Formulación que aporta nutrientes vitamínicos antiinflamatorios y evita la oxidación de la célula y su senescencia, ilumina y da tersura. www.myoko.es

Diatermocontracción: Nuevo: trata tejidos y músculos profundos con calor. 3 tecnologías en 1 equipo: ultrasonidos de alta intensidad y diatermocontración. RF Monopolar-Bipolar-Cuadripolar y Fraccionada. El Imperium Med 400:primer dispositivo que trabaja todas las capas del cuerpo en 1 sola sesión, epidermis y músculos. El calor endógeno estimula los fibroblastos a crear +colágeno, ácido hialurónico y elastina, por ello mejora la circulación, drenaje linfático, metabolismo cellular y remodela la matriz extracellular. Cuerpo: Thermogym. Fortalece, tonifica, define contornos y quema grasa. BQUAD emite RF, concentrando energía. Ultracav.Ultrasonido de alta intensidad y baja frecuencia (3 modalidades): energía continua, pulsada y super pulsada. Degrada grasas y celulitis de hasta grado V. Reduce volumen, drenaje linfático y adelgaza sin causar flacidez. Facial. Nuevo Mini Bquad. Manípulo de Imperium Med 400, único del mercado que realiza una Diatermocontracción. Por la tecnología RF y los electrodos hemisféricos logra gran resultado en rostro, cuello y escote. Tonifica músculos faciales, reafirma y modela.www.tormamed.com

Enriquecerse de Q10. Gracias a esta coenzima se produce un 95% de la energía y protege las células por estrés oxidativo. Para reponer su carencia, ActiveComplex Q10 Gold contiene 100 mg de Q10 natural y vitamina B2, y contribuye a la firmeza de la piel, en la vista y reduce el cansancio y la fatiga. Avalado oficialmente por la Asociación Internacional de la Coenzima Q10, se recomienda para incidir positivamente en los niveles del corazón, hígado y riñones. Por otro lado, para el sistema inmunológico, ActiveComplex Selenio+Zinc contiene vitaminas A, B6, C y E (d-α-tocoferol), 100 microgramos de selenio en forma de levadura de selenio orgánico puro (SelenoPrecise) para potenciar piel, cabello y uñas, con una alta absorción del 88,7% y zinc. www.pharmanord.es

Biotecnología. Cosmética del futuro. Nace Eberlin Lab conjugando innovación, tecnología y principios activos con 5 tratamientos: estuche 15 ampollas. Sistemas de Liberación por Nanovesículas. Libera hasta 12 veces más. DMAE. Molécula que aumenta firmeza, elasticidad y tono con activos que restauran el balance de la microbiótica y restablece el balance hídrico. Ácido Glicólico: elimina células muertas del estrato córneo por el lactococo fermentado. Perfil: marcas/manchas/acné/ falta de regeneración. Hialurónico: Perfil: deshidratación/arrugas. Proteoglicanos: Perfil: sensibilidad/falta de regeneración y oxigenación. Vitamina C: Perfil: Poro abierto/marcas/manchas.www.eberlin.es

Aloe barbadensis miller, gama Premium. Desde 1996, este laboratorio de cosmética natural Certificación Bio-Nat y Vegana y Acene, ha creado a partir del aloe barbadensis por su formulación de alto porcentaje de aloe vera eco, la gama más TOP (por cada 200 kilos de plantas de extraen 1 kilo de concentrado puro mediante un proceso que evita la pérdida de sus propiedades). Combinado con más activos como la caléndula y té verde ecológico y la vitamina E, hidratación extremadamente por lo que regenera el tejido. Cuenta con más de 250 sustancias vitaminas, minerales, certificado la cantidad de polisacáridos azucares y celulosas. Proviene de Florida y Texas, lugar propicio por su clima y altitud, para el cultivo de esta planta. www.aloeshop.com

ZEROGREYX.Nace el primer antioxidante que puede revertir y prevenir las canas sin químicos. De acuerdo con diversos estudios científicos (Universidad Bradford, Reino Unido), la base principal de ZEROGREYX es la Catalasa natural(enzima que disminuye con la edad + nutrientes que estimulan la melanogénesis),que rompe la molécula oxigenada en agua + oxígeno. El creador de la fórmula es el Doctor Gustavo Galindo Flores, Director del Instituto Capilar Avanzado, Director del Máster de Trasplantes Capilares y Premio Nacional de Medicina en la categoría de Cirugía Capilar. Promovido Sonia Fernández-Durán Thiebaut, Directora de la Cátedra de Salud Y Bienestar Social de la Universidad Católica de Murcia y Presidenta del Instituto Internacional de Salud y Hábitos Saludables. Cambio revolucionario “en la imagen capilar”. En cápsulas, como complemento nutricional elaboradas y testadas para recuperar el color natural del cabello. Resultados pasados los primeros 4 meses de uso continuado. www.institutosalud.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Wayalia y Banco Sabadell firman un acuerdo para acelerar la expansión Cada vivienda de alquiler turístico aportará más de 36.000 euros al tejido empresarial local esta temporada Novedades en los servicios que ofrece Cerrajeros Barcelona Casas del Mediterráneo recibe el Premio a la Excelencia Inmobiliaria en su 25 aniversario Análisis de los datos de paro de mayo y proyección para junio 2021