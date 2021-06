"Sueña a lo grande y respeta a los demás": la estrella del fútbol Eric Abidal concede una entrevista exclusiva

El ex internacional francés y dos veces ganador de la Liga de Campeones con el FC Barcelona, Eric Abidal, apoya el programa social infantil internacional Football for Friendship (F4F) de Gazprom como embajador de la UEFA. En el programa Good News Show respondió a las preguntas de la reportera de 15 años de edad Irintsoa Rakotomamonjy, de Madagascar El momento más emotivo de su carrera fue cuando se reincorporó al equipo después de haber sido operado a consecuencia del cáncer que le diagnosticaron en marzo de 2011, según contó el actual directivo de fútbol a la joven periodista. Dijo que quería contribuir a la lucha contra esta enfermedad con la Fundación del Cáncer Infantil que fundó en 2015. Su sueño, dijo, es vencer el cáncer por completo. Incluso durante la pandemia de Corona, dijo, su fundación, al igual que la de su esposa, trató de mantenerse en contacto con los niños a pesar del confinamiento, visitándolos en el hospital y llevándoles pequeños regalos.

Cuando Irintsoa le comentó que los chicos y las chicas jugaban por igual en el mismo equipo de la F4F, Eric Abidal le respondió que el fútbol femenino ya había dado grandes pasos y seguía creciendo. Se mostró convencido de que las mujeres están demostrando al mundo que pueden desarrollar habilidades similares a las de los hombres. En diez años, el fútbol femenino se habrá convertido en un deporte mundial.

Para él, es muy importante vivir la emoción del fútbol en el campo. Pero la digitalización también avanza en el deporte. En una década, el Deporte Electrónico será probablemente el deporte número uno del mundo. En el F4F en los años 2020 y 2021 también se celebraron los campeonatos de eWorld Championships en formato digital.

La joven periodista dijo a su famoso interlocutor que los participantes del F4F compartían nueve valores: Amistad, Igualdad, Equidad, Salud, Paz, Dedicación, Victoria, Tradiciones y Honor. Cuando se le preguntó cuál de estos valores era el más importante para él, Eric Abidal nombró la amistad. Para él, esto incluye una buena relación con todos, el trabajo en equipo y el respeto a los demás.

El exitoso futbolista transmitió a los jóvenes que aspiran a una carrera deportiva, sobre todo, que respeten a los demás, a los padres, a los profesores, a los entrenadores y a sus amigos. Y, deberían tener grandes sueños, que por supuesto hay que trabajar duro para conseguirlos. Enlace a la entrevista: https://youtu.be/GhLvsy_tQbQ

Tras la entrevista realizada a través de Zoom con la joven periodista del centro de prensa de la F4F, Eric Abidal realizó un pequeño entrenamiento de fútbol con el participante belga de 13 años de la F4F 2021, Elias Ali Mohamad. Tras un breve calentamiento, Abidal mostró a su compañero de entrenamiento belga algunos trucos y le animó a seguir su ejemplo (https://www.youtube.com/watch?v=NqFPN0Muw9E).

Antes de Eric Abidal, los embajadores de la UEFA Luis García, de España, Kelly Smith, de Inglaterra, y Robert Pirès, de Francia, participaron en #STADIUMISWHEREIAM, hablando de sus vidas y carreras con los jóvenes periodistas de Football for Friendship en el programa Good News Show.

Además, en #STADIUMISWHEREIAM ya mostraron Anton Pavlinov, dos veces campeón mundial de Freestyle de Rusia, Andreas Cetkovic, campeón francés de Freestyle con el equipo S3 Freestyle, y la cinco veces campeona mundial de Freestyle Mélody Donchet sus habilidades.

Acerca de Football for Friendship

El proyecto social internacional para niños Football for Friendship existe desde 2013. Es organizado por Gazprom. En las últimas ocho temporadas han participado en el programa unos 15.000 niños y jóvenes de 211 países y regiones. Más de seis millones de personas apoyan el proyecto.

Niños y niñas de entre doce y catorce años, incluidos los niños con discapacidad, participan en el proyecto como "Jóvenes jugadores" o "Jóvenes periodistas". Los "Jóvenes Jugadores" representan a diferentes países y culturas. Demuestran que la nacionalidad, el sexo y la capacidad física no importan para ser un equipo. "Los jóvenes periodistas", informan desde el Centro Internacional de Prensa Infantil sobre los proyectos de Football for Friendship. Todos los antiguos participantes siguen compartiendo sus experiencias más tarde como "Jóvenes Embajadores", defendiendo los valores universales que defiende Football for Friendship: Amistad, Igualdad, Equidad, Salud, Paz, Dedicación, Victoria, Tradiciones y Honor.

La UEFA, la FIFA, varias asociaciones de fútbol y los principales clubes de fútbol del mundo, fundaciones benéficas internacionales, atletas famosos, políticos y artistas apoyan a Football for Friendship. El programa social para niños ha sido galardonado con más de 60 premios nacionales e internacionales en los ámbitos de la responsabilidad social, el deporte y la comunicación. Entre ellos se encuentran tres títulos de los récords GUINNESS WORLD RECORDS™.

Vídeos

La estrella del fútbol francés y embajador de la UEFA Eric Abidal concede una entrevista exclusiva a la joven reportera de Footb