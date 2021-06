Productos envasados y pandemia: cómo reducir el plástico sin renunciar a la seguridad y la higiene Comunicae

miércoles, 2 de junio de 2021, 16:55 h (CET) Esto es Comer utiliza envases 100% biodegradables hechos a partir de fécula de patata, bolsas reciclables y vehículos ECO para las entregas La pandemia ha traído consigo numerosos cambios en los hábitos de consumo y 2020 pasará a ser el año del auge de la comida a domicilio sumando más de 2,2 millones de usuarios en aplicaciones de pedidos online, según el Informe Adigital de AFI. Sin embargo, esto ha provocado que el uso plástico se dispare de manera exponencial en gran medida por los empaquetados de la comida para llevar. Su aumento ha sido tan alto que los sistemas de reciclaje de muchos países se han colapsado y solo en España la recogida de plásticos de un solo uso se incrementó un 15% de acuerdo con Ecoembes.

Algo que parecía estar cambiando hacia modelos más sostenibles se ha visto impulsada por el miedo a los contagios. Como recoge el informe llevado a cabo por Trescom y Food For Thought sobre ‘Food Trends: las tendencias alimentarias que marcan la nueva realidad’, antes de la pandemia el 20% de consumidores compraba a granel con el fin de reducir el gasto de plástico de un solo uso, pero debido a la incertidumbre y el miedo a los contagios, en la actualidad, casi 3 de cada 10 personas reconoce que el plástico y los productos envasados les produce una mayor sensación de higiene y seguridad.

Aun así, las alternativas al plástico son numerosas y cada vez más empresas son conscientes de la necesidad de establecer modelos tanto de trabajo como de producción y distribución más sostenibles. Un ejemplo de ello es Esto es Comer, portal de comida a domicilio que recupera la tradición y beneficios de una buena alimentación, que contribuye de manera responsable y eficaz al cuidado del medioambiente, utilizando envases 100% biodegradables (incluido el film) y por tanto orgánicos. Además, utilizan bolsas reciclables, en lugar de cajas para los envíos, y vehículos ECO para las entregas y, por tanto, con menos emisiones de CO2.

“Las empresas jugamos un papel fundamental en el cuidado del planeta. Y por eso no hay ningún tipo de plástico en nuestros envases y se pueden tirar en la basura de orgánicos. Son envases hechos a partir de fécula de patata. Son menos versátiles y duros que los envases de plástico, pero asumimos los riesgos para contribuir a una sociedad libre de plásticos”, asegura Igor Negueruela, CEO y fundador de Esto es Comer.

Otra de las grandes apuestas de Esto es Comer es la comida casera, sana y natural alejada de los ultraprocesados, una contribución más para la mejora del planeta. De hecho, un estudio publicado en la revista PNAS demuestra que los alimentos más dañinos para el ser humano lo son también para su Tierra indicando que el 60% de los factores de riesgo responsables de todas las enfermedades son el resultado de una dieta de mala calidad que no incluye alimentos como verdura, la patata, el aceite de oliva, las legumbres, los frutos secos y los cereales y cuyo impacto en el medioambiente es mínimo.

El Gobierno de España se ha marcado una serie de objetivos de cara a 2030 a través de la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), entre ellos, disminuir en un 15% los residuos marcando en julio de 2021 el fin de los plásticos de un solo uso. Con esta estrategia, estiman que se recortarán cerca de 10 millones de toneladas de CO2.

Tras cinco años desde la aprobación de la Agenda 2030, el informe “Contribución de las empresas españolas a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030: una consulta integral” editado por la Red Española del Pacto Mundial en colaboración con la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 extrae como uno de los datos más relevantes que un 63% de las grandes empresas lleva a cabo esta medición de la huella de carbono y entre las pymes solo un 18%.

“Esto es Comer es una pyme, pertenecemos a ese 18%, porque todos nuestros procesos, desde la elaboración y el empaquetado hasta la distribución se hace con responsabilidad” declara Igor Negueruela, CEO y Fundador de Esto es Comer. “Es más caro y por ello muchas empresas no lo llevan a cabo, pero a largo plazo es importante tener unos valores claros, un compromiso social y saber a ciencia cierta que lo estás haciendo bien”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Wayalia y Banco Sabadell firman un acuerdo para acelerar la expansión Cada vivienda de alquiler turístico aportará más de 36.000 euros al tejido empresarial local esta temporada Novedades en los servicios que ofrece Cerrajeros Barcelona Casas del Mediterráneo recibe el Premio a la Excelencia Inmobiliaria en su 25 aniversario Análisis de los datos de paro de mayo y proyección para junio 2021