El consumo de un router wifi en casa cuesta menos de 1 euro al mes en la factura de la luz

miércoles, 2 de junio de 2021, 17:02 h (CET) Avanza Fibra recomienda dejar encendido el router por la noche para que el software esté siempre actualizado. El consumo es de 3,8 kWh mensuales frente a los 21 kWh de una lavadora El cambio de tarifas eléctricas basadas en tramos horarios a partir de junio está provocando más de un quebradero de cabeza en las familias españolas que analizan cómo ahorrar en la próxima factura de la luz. Según un informe del Instituto para la diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), los electrodomésticos son los aparatos que mayor consumo tienen en un hogar (55,2% del total) junto con la iluminación (11,7%) o la calefacción (7,4%).

Sin embargo, el router wifi de un hogar o empresa no consume apenas electricidad. Juan Francisco Navarro, Director del Grupo Avanza, asegura que “el consumo de un router al mes es de 3,8 kWh, lo que supone menos de un euro en la factura mensual de la luz frente a los 55 kWh que puede consumir un frigorífico o los 21 kWh mensuales de una lavadora”.

Por ello, Avanza Fibra, comercializadora de internet fibra óptica y telefonía, aconseja dejar siempre encendido el router de casa ya que durante la noche es cuando se realizan las labores de mantenimiento y mejora de las redes de internet y “apagarlo supondría que el software de estos terminales quedara desactualizado. Por ello, no merece la pena desconectarlo, ya que ni es efectivo para la calidad del servicio ni para conseguir un ahorro en la factura de la luz”, explica Javier Gálvez del Departamento de Gestión de Redes de Avanza.

GRUPO AVANZA, operador de internet e ingeniería de telecomunicaciones especializado en despliegue de Fibra Óptica, cuenta actualmente con una cobertura de más de 90 redes propias de FTTH en Madrid, Almería, Murcia, Alicante, Valencia y Albacete, y 49 tiendas de venta directa con su marca AVANZA FIBRA.

