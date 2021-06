El aire acondicionado: indispensable en la lucha contra el COVID19 este verano, según Climelectric Valencia

Los equipos de aire acondicionado renuevan el aire del los habitáculos constantemente y controlan la humedad, no obstante son un lujo al que no todas las personas pueden acceder Hace sólo unos pocos años la población española gozaba de una capacidad, hoy en día aparentemente inexistente, de sobrevivir a las altas temperaturas que aparecen como olas de calor durante el verano en la península ibérica. El abanico, símbolo de la idiosincrasia española, junto al básico ventilador, eran suficientes para combatir el sofoco estival. Los tiempos cambian, el nivel de bienestar que permite alcanzar los avances tecnológicos convierte a todos en personas más exigentes y hoy en día es inaceptable para una mayoría de la población tener que soportar el bochorno típico que muestra su cara más fuerte en este lado del globo en los meses de junio a septiembre.

El aire acondicionado se ha convertido en el mejor aliado, hoy en día casi que no se puede vivir sin él en los meses de verano. El nivel de confort que permite alcanzar este aparato lo ha convertido en un indispensable en los hogares españoles. Entre sus ventajas, además de permitir conciliar el sueño en época estival, se encuentra la renovación constante del aire dentro de las casas, bares, restaurantes, oficinas, hospitales, etc. Es por esto que muchos especialistas en climatización se aventuran a pronosticar el importante papel que estos aparatos tendrán en la lucha contra la pandemia del COVID-19 este verano, teniendo en cuenta que el virus tiene la capacidad para transmitirse con mayor facilidad y rapidez en ambientes húmedos y cálidos.

El aire acondicionado, a pesar de que, como ya se ha indicado, ha pasado a ser un indispensable, no deja de ser un lujo al que sólo pueden acceder los que pueden permitírselo. La adquisición, instalación, mantenimiento y después uso continuado de estos aparatos no es barato, no obstante, dada su función de renovación constante del aire de los habitáculos y del control de la humedad, gozará este verano de un papel fundamental en la guerra contra el virus.

Según Climelectric Valencia, empresa líder en venta, instalación, mantenimiento y reparación de aire acondicionado en Valencia, la población ya es consciente del papel fundamental que estos aparatos tendrán para salvaguardar su salud durante este verano del COVID-19. "Hemos notado ya desde Mayo, cuando hemos tenido ya la primera ola de calor, que ha habido un incremento significativo en servicios que ofrecemos como el de reparación aire acondicionado Valencia". Según dice, la población valenciana parece estar preparando sus equipos de aire acondicionado para el verano, notando así un incremento significativo en la demanda de servicios de mantenimiento preventivo y reparación de equipos de aire acondicionado en la ciudad en el último mes.

Los sistemas de aire acondicionado son una tecnología que contribuye a aumentar los niveles de bienestar y confort en los hogares, no obstante este verano contribuirán también a aumentar el nivel de protección contra el mortal virus del COVID-19. Tal vez es necesario que el gobierno central promulgue medidas (tipo plan Renove) que facilite a los hogares españoles tener un equipo de aire acondicionado en condiciones. Estos sistemas no son favorables al bolsillo y sólo aquellos que pueden permitírselo pueden acceder a ellos, no obstante estos equipos cumplen un papel fundamental en mejorar el nivel de bienestar y salud.