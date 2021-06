Elena Zarraga, directora general de LKS NEXT, elegida nueva presidenta del Clúster GAIA Comunicae

miércoles, 2 de junio de 2021, 13:50 h (CET) Su nombramiento para liderar el Clúster de Industrias del Conocimiento y Tecnología de Euskadi (GAIA) durante los próximos dos años, ha tenido lugar esta mañana durante la Asamblea General en la que también se ha renovado parcialmente la Junta Directiva del Clúster. GAIA aglutina a 311 empresas del sector en Euskadi que dan empleo a más de 20.000 personas La asamblea ha contado con la participación de Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco; y de la Diputada Foral de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko.

Elena Zarraga ha sido elegida hoy nueva presidenta del Clúster de Industrias del Conocimiento y Tecnología de Euskadi (GAIA) durante la Asamblea General del Clúster celebrada en el Bilbao Exhibition Centre (BEC). Zarraga ha sido designada presidenta para un periodo de dos años, prorrogables hasta cuatro, y sucede en la presidencia a Jose Echezarra.

Directora General del grupo LKS NEXT desde 2014 y Consejera de Caja Laboral, Elena Zarraga es economista y censor jurado de cuentas. Desde el Clúster GAIA, donde hasta ahora ocupaba el puesto de tesorera en la Junta Directiva, destacan de Zarraga su “dinamismo, competencias en management empresarial, dilatada experiencia profesional y amplio conocimiento del sector”. Zarraga hace historia al convertirse en la primera mujer que ocupa la presidencia del Clúster vasco. Sus habilidades, competencias y actitudes se ponen ahora a disposición del sector para liderar el Clúster GAIA en una nueva etapa de desarrollo de las tres transiciones clave para la reactivación económica de Euskadi: la transición digital-tecnológica, la energético-climática y la transición socio-sanitaria.

Tras su designación, Zarraga ha subrayado que "asumo esta nueva responsabilidad agradeciendo la confianza depositada en mi, desde el respeto y la humildad de querer aportar mi mejor hacer profesional. La unión nos permite avanzar y vamos a tener que seguir remando juntos. Somos el resultado de nuestro pasado pero, en el futuro, seremos lo que de aquí en adelante hagamos”, ha enfatizado.

Además de la designación al frente de GAIA de Elena Zarraga, durante la Asamblea se ha renovado parcialmente la Junta Directiva del Clúster que aglutina a 311 empresas del sector de industrias de conocimiento y tecnología de Euskadi. Esta renovación de la Junta Directiva supone la entrada en la misma como nuevas empresas de las compañías: Accenture, S.L., Codecontract, S.L., Eurocybcar, S.L., Fundación Tecnalia Research&Innovation, Ludus Tech, S.L., Serikat Consultoría, S.L., Tecuni S.A.U (Grupo Vinci), Ulma Embedded Solutions, Versia, y Virtualware.

El Director General de GAIA, Tomás Iriondo, ha subrayado que la nueva Junta Directiva de GAIA “es el reflejo de nuestro sector, y confiamos que con su ejemplo, compromiso y generosidad estimule y motive para que cada vez contemos con más representantes femeninas en comités, junta directiva y asamblea de GAIA”.

El acto público de la Asamblea ha contado con la participación de Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco; y de la Diputada Foral de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko.

Composición nueva Junta Directiva del Clúster GAIA

La composición de la Junta contempla los diferentes ámbitos de actividad del Clúster en sus dos dimensiones vertebradoras: Electrónica, Tics, e Ingeniería y Consultoría; y la dimensión de las Tecnologías Habilitadoras prioritarias desde el sector (IOT, Inteligencia Artificial, Inteligencia Experiencial y Ciberseguridad).

Además, cuenta con un representante de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, y con un representante del Gobierno Vasco.

Presidenta: Elena Zarraga – GRUPO LKS NEXT

Secretario: Aitor Alzola - BETEAN CONSULTORES, S.L. - GRUPO BETEAN

Tesorera: Mª Antonia Muguerza – SERIKAT CONSULTORÍA, S.A.

Vocales:

Antonio Lázaro - IDOM,S.A.

Covadonga Herrero - DEUSTO SISTEMAS, S.A.

José Ramón Ribate - ELECTRO ILUNBE, S.A.

José Ignacio del Río - IBERMÁTICA, S.A.

Ricardo Monsalve – CONATEC, S.A.L.

Oscar Fernández de Retana – ELECTROTÈCNICA ARTECHE SMART GRID, S.L. – GRUPO ARTECHE

Sergio Gallastegui – CODECONTRACT, S.L.

Jarobit Piña – ULMA EMBEDDED SOLUTIONS

Sabin Anuzita – TECUNI, S.A.U. – GRUPO VINCI

Eunate Ramírez de Miguel – VERSIA

Joana Epalza – LUDUS TECH, S.L.

Unai Extremo – VIRTUALWARE

Azucena Hernández – EUROCYBCAR, S.L.

Xabier Mitxelena – ACCENTURE, S.L.

Joseba Laka- FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH&INNOVATION - Representante de la RVCT

Javier Múgica - SPRI - Aliado Estratégico

Director General: Tomás Iriondo - GAIA

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los expertos en salud mental demandan más digitalización para favorecer la atención precoz del diagnóstico Elena Zarraga, directora general de LKS NEXT, elegida nueva presidenta del Clúster GAIA Tribaldata transforma el valor de los datos de los usuarios de Internet en árboles plantados Logística Ezquerro inaugura el mayor Depósito Fiscal de La Rioja Gilles Redard, ex Director de Flota de Sixt, ficha por OK Mobility Group