El comparador de sillas gaming y ergonómicas SillasGamer.org ganador de los premios Anward de 2021 Comunicae

miércoles, 2 de junio de 2021, 13:14 h (CET) Las sillas gaming se han convertido en un elemento imprescindible en las habitaciones y despachos de los jóvenes españoles. Tanto el trabajo como el ocio online sigue aumentando exponencialmente y, poco a poco, se van adecuando los domicilios para cumplir con las exigencias, tanto en complementos como en hardaware, de las diferentes aplicaciones que, cada día mas, se realizan desde la mayoría de hogares. Las sillas son uno de los elementos mas importantes, ya que repercute directamente en el estado físico Cuando se realiza tele-trabajo desde el domicilio o muchas horas al mundo de los videojuegos ( en el caso de los mas jóvenes) se debe prestar especial atención al cuidado de la postura, ya que repercute directamente en el correcto cuidado de la espalda, lumbares, antebrazos y cervicales.

En los últimos años se ha podido observar como las sillas gaming especializadas han avanzado enormemente a nivel ergonómico, teniendo en cuenta homologaciones europeas y cuidando cada uno de los puntos relacionados con el dolor postural. Esto ha supuesto que el comparador online sillas gamer.org , nacido en la ciudad de Alicante, web ganadora de los premios Anward 2021 en la categoría de tecnología y gaming, se haya convertido en la referencia nacional para que cada perfil pueda encontrar al mejor precio la silla gamer ergonómica que necesita en su día a día.

SillasGamer.org se dedica principalmente a analizar exhaustivamente cada modelo para mostrar sus fortalezas y debilidades, teniendo en cuenta las necesidades de cada usuario, tanto a nivel físico como en el precio final. Entre estos análisis se pueden encontrar vídeos especializados explicando el montaje de las sillas y sus principales ventajas, desventajas y virtudes.

¿Qué silla gaming comprar? ¿cuánto se debe gastar?

Estas son, sin duda, las preguntas mas repetidas entre los usuarios que deciden adquirir este tipo de sillas e incorporarlas en su trabajo diario. La mejor silla gamer para un Youtuber no tiene porque coincidir con la mejor opción para un gamer profesional. Desde luego son dudas comprensibles, pero que tienen fácil respuesta si se utiliza un buen comparador.

¿Y las ofertas? ¿cómo se puede acceder a las mejores?

Una de las principales ventajas de la web sillasgamer.org reside en que rastrean la mejor oferta actualizada para el modelo que el usuario está buscando y se puede realizar la compra directamente, ahorrando cantidades entre un 20% y un 50% de los precios que se suelen encontrar en las tiendas mas conocidas de Internet. Esta es probablemente la mejor ventaja que ofrece un comparador, obtener mejores precios y acceder a las ofertas mas ventajosas en solo un par de clics.

¿Por qué comprar una silla gaming?

Estas sillas no están fabricadas para todos los usuarios. Principalmente están pensadas para aquellas personas que pasan muchas horas sentadas cada día y necesitan mantener una correcta postura y estado físico (sirva de ejemplo un gamer profesional o un youtuber). En este enorme abanico de perfiles, distribuido en grupos de edad de un rango muy amplio, se observan grandes diferencias en los modelos utilizados, partiendo de las gamas mas básicas (que rondan los 100 euros), pasando por la gama media, alta o profesional (donde se encuentran sillas que superan los 500 euros).

Destaca la importancia de utilizar una silla de calidad cuando se permanece mucho tiempo en ella. Modelos que permitan ajustar su configuración a la medida del usuario, tanto en altura, como inclinación, balanceo o reposabrazos. Una silla gaming de calidad, además de forzarnos a mantener una postura adecuada, proporciona un diseño que la convierte en un elemento cómodo y resistente, lo que beneficia tanto la estabilidad como el nivel de concentración.

Material necesario para un gamer

En el comparador de sillasgamer.org se puede encontrar también todo aquel material necesario que se necesita en el mundo gaming. Entre este tipo de material se encuentran ratones especializados (que incluyen configuraciones de botones personalizadas), teclados iluminados y mecánicos, tarjetas gráficas de última generación, monitores con calidades ultra 4K y sistemas de sonido envolvente que convierten cualquier espacio en un una zona gaming privilegiada.

Generalmente este material no es precisamente barato, pero el perfil del gamer no escatima en gastos para hacerse con un buen setup, tanto para la función de streamer como para jugar durante largas sesiones.

¿Qué se debe tener en cuenta para comprar la mejor silla gaming?

No solo el diseño es importante, se puede encontrar una silla estéticamente perfecta pero que no cumpla con ciertas necesidades básicas que se entienden imprescindibles en este tipo de producto:

Talla y carga máxima de la silla

Se debe tener en cuenta que la cabeza no supere la altura del respaldo, ya que el apoyo correcto de la misma evita dolores cervicales. Para ello, generalmente disponen de cojines ajustables para adoptarlos a la mejor posición.

La mayoría de modelos soportan un peso máximo de entre 120 y 160Kg por lo que cumplen con las expectativas de la mayoría de usuarios. Si se debe tener en cuenta que, para personas muy corpulentas, existen modelos XL (como los de Arozzi) que se ajustan a mayores volúmenes y pesos.

Material de construcción

Generalmente el primer material en el que se fija la mayoría de usuarios es en la tapicería, donde se destaca la fabricación en tela o en cuero sintético. Ambos materiales tienen sus ventajas y desventajas, pero la mayoría de usuarios prefiere el cuero sintético, por resistencia y facilidad de limpieza. Algunas marcas disponen de modelos construidos en cuero natural, pero el precio de estas sillas aumenta considerablemente.

Cojines y reposabrazos

Se trata de uno de los factores mas importantes de la silla. Una buena configuración de los reposabrazos y cojines facilita lograr una postura correcta que permite al cuerpo trabajar desde una posición de descanso que no cargue la musculatura. De ahí la importancia de que que sean totalmente configurables.

Recordatorio

Comprar una silla gaming requiere que esta se encuentre adaptada a las necesidades del usuario, no es necesario gastar demasiado, simplemente se debe adecuar al uso real que se la va a dar y, por supuesto, es posible apoyarse en el comparador de moda: sillasgamer.org.

