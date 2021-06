Rentokil Initial: Las termitas, una plaga costosa que pone en jaque el patrimonio histórico mundial Comunicae

miércoles, 2 de junio de 2021, 12:39 h (CET) Las termitas son causantes de importantes daños tanto en viviendas como en el patrimonio histórico, lo que se traduce en un gasto mundial de más de 60.000 millones de dólares al año Aprender a detectar las señales de una infestación es importante para evitar males mayores

En la época primaveral, cuando el calor empieza a apretar, la flora se desarrolla de manera apresurada y, con ello, muchos insectos aparecen incomodando a la población en su día a día, como los mosquitos y avispas. Pero además de estos insectos comunes, existe otra especie que resulta más molesta, aún si cabe, por los daños que genera su presencia: las termitas. Esta plaga cuenta con más de 300.000 especies conocidas, pero solo el 3% de ellas son las culpables de los graves daños a las viviendas y al patrimonio histórico, lo que supone un gasto mundial de más de 60.000 millones de dólares al año, según los expertos del sector.

Rentokil Initial, multinacional especializada en control de plagas e higiene ambiental, la considera, por tanto, una plaga peligrosa y de las más demoledoras, pues una colonia de termitas subterráneas puede contener millones de individuos que atacan sin piedad las estructuras de madera de los edificios. Suelos de madera, rodapiés, escaleras, marcos de puertas y ventanas son otros de los elementos afectados por su ataque. A esto hay que añadir que los ataques se producen desde termiteros subterráneos y que al comer la madera desde el interior prácticamente no son visibles.

Modus operandi

Las termitas suelen tener una longitud inferior a los 9 milímetros y un cuerpo blando, y una alimentación basada en celulosa, un compuesto orgánico presente en la madera, las plantas y el papel. Todo ello les confiere una mayor capacidad de adaptación al medio y mayor facilidad para adentrarse de manera sigilosa en las estructuras, debilitándolas poco a poco y llegando, incluso, a provocar su colapso cuando ya es demasiado tarde para actuar contra ellas. De hecho, según la compañía, cada año más de 4.000 hogares e infinidad de edificios icónicos en toda España sufren daños por esta plaga, ya que las estructuras de más del 90% de las construcciones de antes de 1920 contienen madera. Por tanto, las pérdidas anuales llegan a ser millonarias.

Señales de que las termitas andan cerca

Existen varios aspectos clave que dan cuenta de la presencia de termitas en las viviendas, edificios y otras construcciones:

Madera que suena a hueco. Las termitas consumen la madera de dentro hacia afuera, dejando una capa superficial y fina de madera o simplemente la pintura en superficie. Por ese motivo, si se golpean determinadas zonas como marcos o vigas y suenan a hueco, puede ser una señal de su presencia, pues parte o la totalidad de la madera del interior ha desaparecido.

Ruidos en las paredes. Las termitas son ruidosas, por naturaleza. Estos insectos mastican la madera de forma provocando un sonido notable, y se golpean la cabeza contra la madera o sacuden sus cuerpos para avisar si hay algún peligro al resto de la colonia.

Rodapiés que se rompen a la hora de barrer. Como las termitas se comen el interior del rodapié, el simple golpe de un cepillo al barrer la casa hace que se rompa.

Cordones de barro adheridos a las paredes o colgando de los techos. A las termitas subterráneas no les gusta la luz, cuando no encuentran una veta de madera y tienen necesidad de salir al exterior crean una especie de túnel de barro que les protege de la luz y pueden continuar explorando la zona en busca de nueva madera.

Puertas o ventanas que no cierran bien. Estos insectos trasladan barro desde el nido aportando humedad al interior de la madera, lo que hace que se hinche y las ventanas o puertas no encajen bien con su marco.

Enjambrazón. Este fenómeno indica la presencia de termitas voladoras, machos y hembras que dejan el termitero para buscar un compañero y establecer una nueva colonia, sobre todo entre abril y mayo. Una vez encuentran su pareja, estas pierden sus alas que, al ser fácilmente identificables, suponen otra evidencia de su presencia. Por ello, otra evidencia que indica su presencia son las alas desechadas.

En el exterior es importante vigilar todos los elementos de madera que se puede disponer en el jardín como tocones, vallas y postes de madera, además de las leñeras. Cómo tratar esta plaga

Una vez detectada la presencia de termitas Rentokil Inital recomienda como tratamiento la instalación de un sistema de cebado, en concreto el sistema Sentritech, que garantiza la eliminación de la colonia al 100%. Este tratamiento tiene una duración de 5 años; durante el primero prácticamente se elimina la colonia, pero es fundamental seguir haciendo una monitorización anual para asegurar que no se han generado termiteros secundarios o detectar tempranamente posibles reinfestaciones.

Prevenir es curar, y más tratándose de una plaga tan demoledora como las termitas. Cuanto más tiempo se tarde en abordar el problema, más gasto económico y más deterioro de la propiedad generará su presencia.

