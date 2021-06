Enfermar, tener un accidente o dar positivo en Covid, las principales preocupaciones de los viajeros Comunicae

miércoles, 2 de junio de 2021, 09:36 h (CET) Allianz Partners, compañía especialista en Seguros y Asistencia en Viaje, presenta un nuevo estudio que revela cómo las inquietudes y hábitos de los viajeros han incrementado la venta de los seguros de viaje en más de un 20% El sector turístico y de Viajes ha sufrido un fuerte impacto negativo durante este último año, pero también el que más cambios experimentará en los próximos meses. ¿Cómo se viajará en el futuro?, y ¿qué elementos acelerarán el turismo a partir de este verano? son algunas de las preguntas a las Allianz Partners responde en su último estudio: ‘El Futuro del Viaje: hábitos y preferencias del consumidor’.

En total más de 3.000 viajeros de toda España fueron consultados por la compañía para conocer sus preferencias en cuanto a la disposición a viajar este año, sus destinos más valorados, y sobre qué circunstancias les preocupan en el momento de planear su viaje.

El estudio pone en perspectiva la situación del sector en 2019 frente al 2020, y presenta las tendencias para el 2021-2022. En base a las conclusiones del estudio, Allianz Partners pronostica que el mejor escenario para el Viaje será en 2024, cuando se prevé la recuperación del sector turístico.

Tras una importante caída del 77%, la previsión es que este verano, aumenten las visitas desde el extranjero entre el 30% y el 40%, esperando principalmente un turismo de origen inglés, alemán y francés, además de viajeros nacionales.

La disposición a viajar también crece: Si bien el 30% de los residentes en España están dispuestos a viajar este año, aumenta hasta el 49% cuando se les consulta si viajarían a principios del año 2022, y la curva va en ascenso hasta alcanzar el 88% para el 2023, generando optimismo en el sector. En cuanto a qué lugares visitarían, el 87% de los encuestados se inclinan por el turismo nacional, frente al 37% que estaría dispuesto a viajar a países del continente, siendo la primera opción Francia, seguida de Portugal e Italia.

El turismo local también tiene sus tendencias: Entre los destinos más valorados por los viajeros, se sitúa en la primera posición Galicia con un 29,43%, seguido de Andalucía con 28,74%, Asturias 27,74% e Islas Canarias 19.06%. Entre los menos populares, Murcia con 5,41%, Ceuta 1,64%, y Melilla con 1,19%.

El turista tiene nuevas preferencias: La tendencia de viajar a las grandes ciudades o destinos populares se reduce, igual que la predisposición a utilizar medios de transporte masivos. El turismo de masa ya no es una tendencia. El 82% de los encuestados se inclina por el turismo rural, sin aglomeraciones. El 63% evitaría alojarse en grandes hoteles eligiendo hostales o casas de alquiler, y el 37% campings. En cuanto a la movilidad, el 72% de los viajeros prefiere viajar en su propio coche, o alquilar uno.

¿Cómo fomentar el turismo? El estudio presentado por Allianz Partners también contempla las dudas y temores de los viajeros, que representan una oportunidad para la transformación del sector turístico. El 79% de los viajeros encuestados teme que la tasa de incidencia de contagios por la COVID-19 en el lugar de destino sea alta. Además, al 76,3% de los encuestados les preocupa hacer una cuarentena al volver, y al 39,5% que se le obligue a hacerse un test PCR. Sumado a esto, el 67% no viajará si no está vacunado.

Los temores de los viajeros se resumen en 6 supuestos: Enfermar, tener un accidente, dar positivo en Covid, no saber a qué hospital o clínica acudir, y perder el equipaje o la documentación.

Aumenta la contratación de seguros de viaje: Debido a las preocupaciones actuales de los viajeros, se ha registrado un incremento de aproximadamente el 20% en la contratación de seguros de cancelación y de viajes. El 71% se está contratando al momento de comprar los billetes de viaje, y en su mayoría, se hace a través de plataformas digitales.

La digitalización es la herramienta del viajero y de las compañías del futuro. El 43,65% de los encuestados contrata sus viajes por cuenta propia, y al consultarles qué servicios digitales valorarían más en su seguro, el 70,46% de los encuestados desearía disponer de acceso a video-consultas con un médico. Además al 60,73% le gustaría tener la posibilidad de contratar un seguro de alquiler del vehículo en destino, mientras que el 58,75% de los viajeros valoran enormemente disfrutar de servicios de ‘concierge’ para ayudas en el extranjero.

Thierry Moubax, director de Market Management de Allianz Partners explica que “la pandemia ha establecido un antes y un después en la forma de viajar. Ha originado nuevas necesidades y vemos que el viajero demanda inmediatez, accesibilidad y, sobre todo, seguridad y protección. En Allianz Partners conocemos muy bien en mundo del Viaje y hemos detectado que el consumo de los seguros de Viaje ha cambiado completamente: antes era un extra en nuestras visitas –principalmente al extranjero- y ahora es un ‘must’ que todo el que viaja, incluso en España, se plantea adquirir”.

Para ver el estudio completo, visitar: https://www.allianz-partners.es/medios-y-prensa/nuestros-expertos/estudio-futuro-del-viaje.html

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

Contacto Prensa Allianz Partners España: comunicacion.es@allianz.com

Redes Sociales

Seguir en Facebook @AllianzAssistanceES

Seguir en Twitter @allianzassistES

Seguir en LinkedIn Allianz Partners España

Seguir en Youtube Allianz Partners España

Seguir en Instagram @allianzassistes

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.