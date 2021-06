Pedir cita online para la ITV en la Comunidad de Madrid ahorra dinero, por itvcomunidadmadrid.es

La cita con la ITV es obligatoria para todos aquellos vehículos de motor que tengan ya unos años. Esto implica un desembolso anual, y en ocasiones semestral, para los propietarios de dichos vehículos. Sin embargo, es posible ahorrar en esta inspección obligatoria si se concierta la cita online Con la crisis actual cualquier ahorro que se consiga dentro de los gastos imprescindibles es bienvenido. La ITV, Inspección Técnica de Vehículos, es una revisión obligatoria para todos aquellos vehículos a partir de cierta antigüedad, por lo que se trata de un gasto que todos aquellos que tengan un vehículo de motor, ya sea coche, motocicleta, camión o furgoneta, no pueden eludir.

Tener la ITV al día es imprescindible para que se pueda tener la seguridad de que el vehículo que se conduce cumple con todas las condiciones necesarias de seguridad para circular. Por ese motivo conducir sin haber pasado la correspondiente ITV supone una grave infracción, que conlleva una sanción económica que va desde los 200 a los 500€. Además, muchas compañías aseguradoras no quieren hacerse cargo de los daños en un accidente en el caso de que el implicado no tuviese pasada la ITV.

A pesar de eso, se calcula que un 8% de los vehículos que circulan en España lo hacen sin tener la ITV al día. Además, la mayoría de ellos tienen el seguro caducado. Se calcula también que el porcentaje de coches implicados en accidentes importantes carecían de ITV. Todo ello puede elevar las sanciones en caso de ser detectados.

En la Comunidad de Madrid muchos radares ya disponen de la capacidad de detectar qué coches no han pasado la ITV, y multar en consecuencia, aún sin haber cometido ninguna infracción. Sin embargo, al pedir cita para la ITV en Madrid online es posible ahorrarse hasta un 70% del precio, por lo que resulta recomendable no arriesgarse a ser multado cuando el ahorro está a un click de ratón. No importa en qué lugar de la comunidad resida el dueño del vehículo, es posible pedir cita para pasar la ITV en Fuenlabrada o ITV en Alcalá de Henares a pesar de residir en Alcobendas, siempre que eso sea lo más conveniente y se tengan horas disponibles, por lo que lo más recomendable es siempre buscar en toda la comunidad.

En cuanto a las citas para la ITV en Madrid, es cierto que más vale ser previsor, ya que a menudo suele ser complicado conseguir cita rápidamente. Durante el confinamiento el trabajo se acumuló, ya que muchas citas se retrasaron, y aunque poco a poco se va volviendo a la normalidad, reservar cita en la ITV con antelación suficiente siempre es un acierto. Además, siempre hay que recordar que no se trata solo de evitar una multa, sino también de la seguridad de quien conduce y del resto de vehículos y peatones.