Las mascarillas que destruyen el COVID-19 en menos de un minuto son españolas, por Visor Medical

Durante el mes mayo se han presentado unas revolucionarias mascarillas, fabricadas íntegramente en España, capaces de inactivar el SARS-CoV-2 y otros virus con envoltura como la gripe en menos de un minuto, así como bacterias multirresistentes La presentación tuvo lugar en el Campus de Valencia-San Carlos de La Universidad Católica de Valencia (UCV). Allí se dieron a conocer las mascarillas FFPCOVID MASK. Estas han sido desarrolladas junto a la empresa alicantina Visor Medical, que las ha fabricado y las comercializará.

La creación de estas mascarillas ha sido posible gracias a la investigación liderada por del profesor Ángel Serrano junto a los investigadores del Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería de la UCV, perteneciente al Centro de Investigación Traslacional San Alberto Magno (CITSAM) de la UCV. Dicha investigación se comenzó a inicios de la pandemia y ha logrado desarrollar desarrollar los filtros inteligentes con la capacidad de inactivación, que poseen ahora estas mascarillas.

Estas nuevas mascarillas con tejido inteligente son las primeras mascarillas que destruyen el coronavirus en segundos, pero además son también eficaces para protegerse de otros virus y bacterias. En concreto protege de bacterias como la Staphylococcus aureus y la Staphylococcus epidermidis resistentes a la meticilina. Esto es debido a que el tejido inteligente de la mascarilla FFPCOVID Visormed-UCV Research produce una reacción química que destruye virus y bacterias en cuanto entran en contacto con el tejido. De igual forma, protege de otros virus con envoltura como la gripe.

Gracias a estas mascarillas la protección se multiplica, ya que protegen a dos bandas, son un escudo protector para las personas sanas, mientras que inactivan el virus que puedan expulsar las personas infectadas. Así mismo se reduce el riesgo de contagio por contacto al tocar la mascarilla, ya que los virus han sido desactivados. Por todo ello se estima que el uso de estas mascarillas puede suponer un importante avance para la salud global, no solo ante la pandemia actual, sino ante posibles amenazas futuras, como las bacterias multirresistentes que no pueden ser destruidas con antibióticos. Por ese motivo no cabe duda que incorporar mascarillas fabricadas en España y de tecnología inteligente puede ser una gran opción a tener en cuenta, ahora y en el futuro.

Mascarillas UCV-Visormed que inactivan el SARS-CoV-2, gripe y bacterias multirresistentes