Cambiar la compañía comercializadora de la factura de la luz es un trámite ágil gracias a Gurú Energía

martes, 1 de junio de 2021, 19:04 h (CET)

Gurú Energía permite realizar el cambio del contrato eléctrico de manera simple y rápida. En el momento en el que el pago del servicio eléctrico afecta al presupuesto del hogar o de algún establecimiento comercial, es importante considerar un cambio de comercializadora. El mismo servicio se puede obtener por un precio menor gracias a Gurú Energía.

La página web detalla todos los servicios de los que disponen de manera sencilla apoyándose en gráficos y vídeos, con el fin de que el usuario sienta plena confianza. Además, la compañía es totalmente imparcial en el proceso, ya que no tiene acuerdos exclusivos con ninguna comercializadora. Gurú Energía se encuentra entre las mejores empresas en análisis de costes energéticos en España, ahorrando un 30% del coste mensual a los usuarios que lo utilizan.

Solo 3 pasos para conseguir el máximo ahorro Para comenzar a ahorrar con Gurú Energía el usuario solo debe seguir tres simples pasos. En el primero, el cliente rellena un formulario básico en la página web dejando su nombre y número de teléfono, teniendo también la posibilidad de enviar la factura vía WhatsApp; a continuación, un asesor especialista contacta con el cliente y le muestra la oferta con mayor ahorro disponible según su consumo y potencia contratada; en el tercer paso, el usuario escoge la alternativa que más le conviene y Gurú Energía se encarga de los trámites administrativos del cambio de compañía.

¿Cómo es el proceso de cambio de comercializadora que realiza Gurú Energía? La contratación de la nueva compañía de luz eléctrica no supondrá inconvenientes para el usuario, ya que se realiza de manera automática y sin cortes de energía.

El equipo de Gurú Energía garantiza que el cambio se realice de manera gratuita, rápida y sin papeleo. El cliente comenzará a notar el cambio en el porcentaje de ahorro que genere la factura. El proceso permite que el cliente no solo ahorre en dinero sino tiempo que puede emplear en buscar otras opciones para bajar su cuenta de electricidad. Asimismo, los técnicos de la empresa ofrecerán asesoría sobre cómo ahorrar energía, aplicando estrategias desde el punto de vista del usuario del servicio. Gurú Energía nace con el fin de que sus clientes no paguen más dinero por un mismo servicio, utilizando gestiones comparativas y propuestas económicas disponibles desde la comodidad del hogar.



