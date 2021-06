Gurú Energía, comercializadora energética de referencia en España Emprendedores de Hoy

martes, 1 de junio de 2021, 18:41 h (CET)

Gurú Energía se encarga de comparar para poder llegar a mostrar hasta un 30% de ahorro en la factura de electricidad. La compañía de asesores eléctricos se ha convertido en el comparador online de tarifas de luz líder en todo el país, reconocido por su objetividad, ya que no cuenta con acuerdos exclusivos con ninguna comercializadora. El responsable de proyectos de Gurú Energía, Alberto Rodríguez, asegura que el suscriptor de las tarifas de electricidad tiene la opción de pagar el servicio a través de unas 400 empresas comercializadoras ubicadas en toda España, que compiten en eficiencia, atención y precio, pero no son generadoras ni distribuidoras de la energía. Por este motivo, el consumidor puede estar pagando más por el mismo servicio, dependiendo del intermediario que contrate. Para impedirlo, hay que ponerse en manos de una asesoría experta.

Personalización de cada servicio Gurú Energía ofrece la posibilidad de realizar los trámites de manera online. Al rellenar el formulario en la página web, el cliente inicia un proceso sencillo en el que se analizará su consumo y su potencia contratada y se le mostrará el ahorro que podría tener con otra comercializadora. El porcentaje del ahorro va desde el 20% al 30% mensual. Además, Gurú Energía se encarga de los trámites administrativos y del papeleo asociado al cambio.

Todo el proceso es completamente gratuito para el cliente, sin tener que realizar ningún pago por ninguno de los servicios indicados. El cliente solo debe preocuparse por ahorrar.

Acerca de Gurú Energía Gurú Energía, empresa comparadora online líder en España, asegura a sus clientes un servicio que engloba desde el conocimiento de la situación con el pago de las tarifas de luz, hasta las gestiones necesarias para cambiar de intermediario. Gurú Energía cumple la función tanto de gestionar los pagos y la energía que necesite el cliente, todo ello sin hacerle pagar una cantidad desorbitada de dinero. Además, el proceso permite que el cliente no solo ahorre en dinero sino tiempo que puede emplear en buscar otras opciones para bajar su cuenta de electricidad. Gurú Energía también orientarán al usuario dándole consejos sobre cómo ahorrar en casa, así como realizará los trámites necesarios para comunicar el alta a la nueva compañía.



