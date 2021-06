Cómo elegir una cerradura de seguridad para una vivienda: Cerrajero Torrevieja ayuda a elegir la idónea Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 17:55 h (CET) Contar con un sistema de alarma, disponer de una puerta blindada o acorazada o tomar medidas preventivas como asegurarse de cerrar todas las puertas y ventanas al abandonar la vivienda no siempre es suficiente. Es habitual olvidarse del elemento más pequeño y menos llamativo pero que resulta ser el más importante: la cerradura Hasta la vivienda con el sistema de seguridad más completo del mercado y una puerta reforzada puede ser fácilmente forzada por un ladrón si la cerradura no es de buena calidad o se encuentra obsoleta. Según datos sobre delincuencia recogidos por el Ministerio del interior, la mayoría de robos, concretamente casi el 70%, se producen forzando la puerta principal. Por lo tanto, no sería erróneo afirmar que la seguridad de una casa empieza con la puerta de entrada, la cerradura y el cilindro con el que cuente un hogar.

No existe una cerradura única que sea capaz de satisfacer las necesidades de todos los propietarios. Es necesario tener en cuenta algunas premisas como el tipo de puerta o ventana con el que se cuenta, la calidad de la estructura en la que se encaja y el nivel de seguridad deseado para la vivienda. El primer consejo de Cerrajeros Elche es acudir a un cerrajero profesional y cualificado que inspeccione y compruebe las puertas y ventanas de la vivienda, aconsejando así la solución idónea acorde a las necesidades del propietario. Un profesional se encarga de evaluar la situación de entrada a la vivienda y de orientar sobre el grado de seguridad y resistencia necesario en función del tipo de puerta y su situación: puerta interior, puerta exterior, puerta de garaje y otro tipo de entradas.

Las cerraduras más seguras recomendadas por Cerrajeros El Campello son las cerraduras antibumping, diseñadas para combatir la técnica más utilizada actualmente por ladrones a la hora de forzar una cerradura. Otras opciones recomendas por Cerrajeros Muchamiel son las cerraduras invisibles, al tratarse de una gran opción por quedar fuera de la vista de los posibles ladrones y siendo imposibles de identificar desde fuera. Cerrajero Torrevieja propone las cerraduras empotradas, instaladas en el interior de la puerta son las más utilizadas actualmente y las más difíciles de forzar. Otras opciones son las cerraduras multipunto, las más aconsejables para puertas acorazadas o blindadas. O las cerraduras electrónicas, la última novedad en cerrajería que incorpora detector de huella digital, un código o una aplicación de móvil entre otros elementos como mecanismo para abrir la puerta.

