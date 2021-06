5 de cada 10 mujeres españolas ha sufrido dolor menstrual en los últimos 6 meses Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 17:43 h (CET) Un 49% de las mujeres españolas ha sufrido dolor menstrual, un trastorno ginecológico conocido como dismenorrea que puede llegar a afectar a la vida diaria, en los últimos 6 meses, según un estudio realizado por Kantar. Los datos del estudio desvelan que los dolores con mayor prevalencia en las mujeres han sido el dolor de cabeza (un 73%), seguido del dolor de espalda (64%), el dolor muscular (54%) y el dolor menstrual (un 49%) La dismenorrea puede ser primaria o secundaria. La primaria es la más frecuente y no se debe a una enfermedad, sino a que el organismo libera durante la menstruación unas sustancias, las prostaglandinas, responsables de la inflamación y el dolor. Cuantas más prostaglandinas produce el cuerpo más dolor aparece. En cambio, la secundaria está originada por una enfermedad orgánica pélvica como una endometriosis, quistes en el ovario u otras causas que el ginecólogo debe diagnosticar y tratar.

Según datos de la encuesta, el tramo de edad que más ha padecido dolor menstrual es el comprendido entre los 18 y los 34 años, con un 76% de mujeres afectadas. Las mujeres de 35 a 44 años también han sufrido dolor menstrual, tal y como han manifestado el 69% de las entrevistadas. El porcentaje baja al disminuir también la fertilidad y aproximarse la menopausia: un 39 % de las mujeres de entre 45 y 54 años afirma haber sufrido dolor menstrual en estos últimos meses, y un 2% de las mujeres con más de 55 años.

Dolor menstrual y dolor de cabeza

En la mayoría de casos, el dolor menstrual viene acompañado de otras afecciones. Una de las afecciones más frecuentes es el dolor de cabeza. Según la encuesta, un 62% de las mujeres jóvenes pueden padecer dolor de cabeza junto al dolor menstrual.

Actitud frente al dolor

El estudio también ha analizado la actitud social en relación al dolor ocasional en España. Entre las principales conclusiones, destaca que un 65% de españolas elige como primera opción recurrir a su tratamiento farmacológico habitual cuando acusa dolor ocasional. Además, solo un 2% de las mujeres encuestadas dice no tomar nunca medicamentos para paliar este tipo de dolor.

Teniendo en cuenta que el dolor menstrual es un proceso inflamatorio, el tratamiento recomendado sería con antiinflamatorios no esteroides, siendo el ibuprofeno uno de los más conocidos y efectivos para combatir el dolor menstrual de forma rápida y eficaz, ya que bloquean o impiden la producción de las prostaglandinas, responsables de este dolor.

Esta recomendación coincide con la preferencia de las españolas, ya que según el estudio, entre los medicamentos para paliar el dolor ocasional, el ibuprofeno es el tratamiento más efectivo (53%), seguido de cerca por el paracetamol (44%). Además, del estudio se desprende una elevada confianza en la seguridad y eficacia en ambos medicamentos, alcanzando el 88% de confianza entre las encuestadas. El ibuprofeno también destaca por ser percibido por un 79% de la población femenina como el fármaco con mejor efecto antiinflamatorio.

Estas son las principales conclusiones de un estudio realizado a partir de una muestra de 2.000 personas de diferentes edades y distintos territorios de nuestro país para analizar cuál ha sido la prevalencia y la actitud social frente al dolor ocasional, especialmente durante estos últimos meses marcados por la Covid-19.

