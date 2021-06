Iniciativa solidadiria de The Outlet Stores Alicante y Payasospital Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 17:31 h (CET) The Outlet Stores Alicante se ha unido a Payasospital en una iniciativa solidaria que busca llevar la risa a los menores ingresados en el Hospital General de Alicante Para ello, el centro ha puesto en marcha una acción solidaria llamada “Funny Rush”, cuyo objetivo es conseguir más de 5.000 sonrisas simbólicas. Por cada sonrisa recibida, el centro donará 1€ a la asociación Payasospital, para que puedan seguir llevando su alegría a los niños hospitalizados.

De lograr el reto, se podrán realizar más de 500 atenciones, intervenciones artísticas y terapéuticas para mejorar el estado emocional y la salud de los pequeños pacientes ingresados y sus familiares. Para llevar a cabo la misma, se ha habilitado una sección dentro de la web del centro donde cada persona que lo desee puede contribuir a la causa, rellenando un formulario y mandando su “sonrisa virtual” a través de www.theoutletstoresalicante.es/funny-rush/.

El dinero donado a Payasospital en esta acción se destinará a realizar actuaciones en las áreas que más lo necesiten, como Pediatría, Oncología Pediátrica, el Aula Pedagógica, Unidad de Quemados, UCSI o UCI Pediátrica, entre otras.

Según los propios colaboradores de la asociación, “es muy común que los menores hospitalizados sufran reacciones emocionales negativas, por lo que estas atenciones buscan ayudar a reducir significativamente ese estado, regalándoles un poco de alegría en su día a día”.

La iniciativa estará vigente durante todo el mes de junio, por lo que se anima a la gente a participar y dejar, de manera desinteresada, una “sonrisa virtual” para todos estos niños y sus familiares que se encuentran ahora en una dura situación.

Sobre The Outlet Stores Alicante

The Outlet Stores Alicante, gestionado por Savills Aguirre Newman y propiedad de un fondo gestionado por UBS Europe SE, es el único activo de este tipo en la provincia de Alicante. Con una SBA de más de 35.000 m2, en él se encuentran tiendas outlet de moda y deportivas de primer nivel, tales como Mango, Guess, Bimba y Lola, Levi’s, El Corte Inglés, Nike o Puma, así como operadores de restauración y ocio, cines, gimnasio y bolera, junto a un supermercado Carrefour.

Su compromiso con la seguridad de sus visitantes les ha llevado a estar certificados por Bureau Veritas como espacio seguro ante la COVID-19. Además, cuenta con servicios tales como parking gratuito, cajeros automáticos, WiFi gratis, accesos para minusválidos y paradas de taxi y TRAM a escasos metros del centro para hacer la estancia de sus visitantes mucho más cómoda y agradable.

Es un centro implicado con las causas de la ciudad, de ahí que esta no sea su primera acción de responsabilidad social corporativa. Ha participado en campañas a favor de protectoras y asociaciones de animales de la zona, recaudando kilos de pienso para las mismas. Del mismo modo, ha colaborado ya en otras ocasiones con el propio Payasospital, asociación con la que lanzó su última campaña de RSC en la pasada Navidad 2020 con la iniciativa “Una carta, una sonrisa”.

