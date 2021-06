Confianz asesora la operación de compra del Grupo Azul Marino por parte de Iberostar Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 16:51 h (CET) La firma vasca especialista en consultoría empresarial y de Corporate Confianz ha desempeñado un papel clave en la operación de compra del Grupo Azul Marino, agencia de viajes líder en el País Vasco, por parte de World2Meet, división de viajes del grupo hotelero Iberostar En esta operación Grupo Azul Marino ha contado con Confianz como asesor financiero y legal durante todo el proceso de compra-venta. Teresa Urrutia, consultora experta en Corporate deConfianz, califica la operación de “un éxito y un win-win para ambas partes. Estamos completamente volcados en aportar el valor que nuestro cliente necesita, que es lograr la continuidad empresarial exitosa. En este caso, asesorando a Grupo Azul Marino en su unión al mejor proyecto de turismo en España ambas compañías lograrán consolidar su apuesta de futuro y crecimiento conjunto”.

En este sentido, Juan del Hoyo, CEO de Azul Marino, ha declarado que "nos hace muchísima ilusión integrarnos en el que creemos es el mejor proyecto de turismo en España. Nos integramos en un grupo vertical moderno y muy preparado para el futuro. Juntos vamos a ser muy fuertes”. En esta nueva etapa, los hermanos de Del Hoyo se mantendrán al frente del equipo directivo.

Manuel Urrutia, CEO de Confianz asegura que “La venta de una compañía puede suponer siempre una oportunidad. El secreto está en saber encontrar el comprador más adecuado y negociar el modo y el mejor precio en la operación. Esto puede resultar un acuerdo altamente beneficioso para todas las partes implicadas".

Asesoramiento en una exitosa estrategia de continuidad empresarial

Esta compra por parte de World2Meet/Iberostar es la culminación de un acompañamiento que Confianz lleva años haciendo al grupo familiar Azul Marino en su estrategia de continuidad empresarial exitosa en un sector muy maduro, que tiene una baja rentabilidad y sufre la creciente competencia del canal online.

Con anterioridad a esta operación de venta, Confianz ha asesorado a Grupo Azul Marino en su estrategia de crecimiento a través de la adquisición de otras agencias de viajes, con el fin de incrementar el volumen de negocio, conseguir mejores precios de los mayoristas y mejorar su rentabilidad de negocio.

Entre 2014 y 2016, Confianz asesoró a Grupo Azul Marino en la adquisición de cuatro agencias de viajes de reconocido prestigio: Viajes Gantour, perteneciente a Kutxabank y con oficinas en Bilbao, Donostia y Córdoba; Viajes Norte Sur, con oficinas en Zaragoza, Jaca, Huesca, Alcañiz y Monzón; Ibercaja Viajes, con dos oficinas en Zaragoza y una en Logroño, y Viajes Iltrida, con 16 oficinas en Lleida. Esta estrategia de crecimiento basada en la integración horizontal ha mejorado los márgenes y la rentabilidad del grupo, que ha aprovechado las oportunidades del mercado para convertirse en una de las 10 agencias de viajes más importantes de España.

Confianz, que cuenta con sedes en Bilbao, San Sebastián y Madrid, lleva desde 1994 trabajando codo con codo con empresas familiares y familias empresarias, ayudándoles a conseguir su continuidad rentable.

Uno de los grupos con mejor reputación en el sector

Con esta operación, World2Meet aumenta su red de agencias con venta a cliente final y mejora su contacto cercano y conocimiento del consumidor. Según World2Meet, Azul Marino es uno de los grupos “con mejor reputación en el sector”. En su haber cuenta con más de 40 años de experiencia y la quinta red en número de puntos de venta propios en España.

Fundado en 1980 en Bilbao por Juan Mari del Hoyo, el Grupo Azul Marino integra la red de 30 agencias minoristas y mayoristas formada por Azul Marino Viajes, Club Marco Polo (mayorista de larga distancia), Nervión Travel (mayorista de circuitos por Europa), Matx Cruceros (cruceros), Keops Viajes (franquicias de agencias de viajes) y Tupai (especialista en crear experiencias de lujo).

Igual que Grupo Iberostar, Azul Marino es una compañía con 100% capital familiar. En la actualidad cuenta con una plantilla de 220 profesionales que mantendrán sus puestos de trabajo.

En World2Meet, Grupo Azul Marino se une a la aerolínea World2Fly y a los operadores Newblue, Icárion, Úbico, The Sphere, Dakari y W2M.

