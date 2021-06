Tendencias en moda de lujo para este verano 2021: los esenciales de esta temporada, por Estrena tu Bolso Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 17:07 h (CET) Estrena Tu Bolso, la marca referente de artículos de lujo comparte las últimas tendencias para este verano y sus mejores consejos para sacarles el máximo partido Este 2021 el mundo está más pendiente que nunca de las tendencias para esta primavera verano, ya que el buen tiempo se ha hecho esperar. Esto ha supuesto un largo tiempo necesitando un cambio y la renovación puede empezar por el armario.

En cuanto a tendencias de bolsos y complementos, lo más adecuado sería decir que las hay para todos los gustos: desde bolsos shopping XL, bolsos mini, bolsos de croché y el clásico capazo que tanto gusta y que año tras año es la joya del verano. Todos ellos son perfectos en una temporada en la que lo único importante es encontrar el complemento ideal que arregle cualquier look.

De esta manera, marcas como Estrena Tu Bolso se han posicionado como un gran referente en el sector de la venta online de bolsos y complementos. ¿El motivo? Pues tan fácil como que en su tienda online se pueden encontrar las tendencias más destacables para este verano de grandes firmas de lujo como Gucci, Loewe, Louis Vuitton o Carolina Herrera.

Estrena Tu Bolso lleva una larga trayectoria en el mundo de la venta de bolsos, complementos y zapatos de las mejores marcas de lujo, ofreciendo siempre su amplia experiencia que les permite conocer con profundidad cuáles son los trends esenciales para cada temporada y consiguiendo los mejores precios.

Hace pocos meses presentaron en su catálogo la firma Lastelier, una nueva marca francesa todavía poco conocida, pero con mucha elegancia natural que ofrece piezas atemporales elaboradas de forma tradicional que son perfectas para esta temporada.

Otra de las últimas novedades de su tienda online es la colección de Loewe más clásica y buscada cada verano por todos los amantes de la moda: El Bolso Basket en hoja de palma.

Este modelo levantó pasiones en 2019 y esta temporada vuelve con más fuerza que nunca. Además de esta maravilla de capazo, también ofrecen piezas clásicas atemporales como el modelo Gate en su versión clásica de piel y en una versión muy veraniega con un modelo elaborado en piel y rafia que es un esencial en esta temporada.

Y hablando de grandes firmas de moda y de tendencias, no podía faltar como novedad de este 2021, la presentación de la colección de Prada en la tienda online de Estrena Tu Bolso. La firma italiana ha sido una de las más buscadas esta temporada por su icónico bolso Cleo, que sin lugar a dudas, ha sido el accesorio más visto en el timeline de Instagram estas últimas semanas. Sin olvidarse de los grandes clásicos que son un fondo de armario fundamental como la Bandolera de piel Saffiano o las Shopping de piel.

En definitiva, nunca fue tan fácil encontrar las últimas tendencias en moda y complementos de lujo en una misma tienda online.

