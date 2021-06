Las 311 organizaciones del Clúster GAIA mantienen sus cifras de empleo y facturación en 2020 Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 16:25 h (CET) Las organizaciones del Clúster de Industrias del Conocimiento y Tecnología de Euskadi (GAIA) facturaron 5.350M€ en 2020, cifra muy similar a la del año anterior. El empleo se situó en 20.732 profesionales, lo que representa un incremento del 1% con respecto a 2019 Vídeo con declaraciones de los responsables del Clúster GAIA tras la rueda de prensa: https://www.youtube.com/watch?v=N8WsEAqMT-I

Las 311 organizaciones integradas en GAIA cerraron 2020 con una facturación de 5.350M€, cifra muy similar a la de 2019 y dato que desde el Clúster de Industrias del Conocimiento y Tecnología de Euskadi califican de positiva teniendo en cuenta la convulsa coyuntura actual. Esta cifra es resultado de un comportamiento desigual por familias, ya que las empresas de TIC y Electrónica han experimentado un ligero crecimiento, frente a las de Consultoría e Ingeniería, que han obtenido un ligero retroceso en su cifra de negocio motivado, principalmente, por la paralización o aplazamiento de proyectos estratégicos internacionales.

Durante 2021 se prevé un ligero crecimiento en la facturación de las empresas GAIA fruto del rol clave del sector en las tres transiciones que son palancas de reactivación económica: energético-climática, tecnológico-digital y socio-sanitaria.

En cuanto al empleo, se ha mantenido en 2020 situándose en 20.732 profesionales contratados, lo que representa un incremento del 1% con respecto a 2019. Para 2021, las previsiones de GAIA apuntan a un crecimiento del empleo de en torno al 2%.

Se trata del sexto año consecutivo en el que se incrementa el número de profesionales, si bien el presidente de GAIA, José Echezarra, ha incidido en que se mantienen las dificultades de las empresas para cubrir las necesidades profesionales, sobre todo cuando se hace referencia a perfiles de alta especialización, “dificultad creciente ya que otros sectores están incrementando su demanda de perfiles tecnológicos”.

El presidente de GAIA ha comparecido esta mañana en la rueda de prensa previa a la Asamblea General que el Clúster celebrará mañana, 2 de junio, en el BEC de Barakaldo, junto a la tesorera del Clúster, Elena Zarraga; el Director General, Tomás Iriondo; y Oihana Arrieta, responsable de Alianzas Interempresariales de GAIA,.

Internacionalización e I+D

En lo que respecta a la internacionalización, en un ejercicio marcado por la limitación de movimiento para atender y gestionar la demanda global, se ha reducido un 5% con respecto a la cifra de negocio de 2019, situándose en 2020 en 2.223M€.

En este sentido, las previsiones del Clúster apuntan a que en 2021 se produzca un incremento en la internacionalización, muy alineado con la evolución de negocio de las propias empresas. José Echezarra, ha destacado dos roles clave para reforzar la internacionalización: “por un lado evolucionar las plataformas telemáticas y, por otro, el desarrollo del Digital Service Flow, nuevo modelo de monetizar servicios de pago por uso hacia los mercados internacionales”.

En cuanto a la inversión en I+D se elevó en 2020 hasta los 144M€, lo que representa un incremento del 7% con respecto al ejercicio anterior. La previsión en 2021 es de un crecimiento significativo, “dado el intenso momento tecnológico presente y la necesidad de integración de tecnologías digitales en todo tipo de organizaciones”, ha destacado el presidente de GAIA.

Esta visión optimista, ha explicado, “se produce porque estamos viendo que en aquellas economías internacionales que han recuperado la normalidad, se están produciendo importantes inversiones y programas para acelerar la digitalización de infraestructuras críticas, procesos productivos, y dotación de inteligencia y conectividad a los productos o soluciones de mercado”.

Para José Echezarra, los resultados de 2020 consolidan al sector y a GAIA como “un referente de nuestra economía. Contar con un sector como el nuestro, capaz de aportar el conocimiento y las tecnologías habilitadoras sobre las que se está construyendo el futuro, es un valor competitivo extraordinario que ofrecemos a empresas e instituciones”, ha enfatizado.

GAIA finalizó 2020 con 311 organizaciones asociadas (cifra que supone un incremento del 17% con respecto al ejercicio anterior) y, el objetivo para 2021 es alcanzar las 340 organizaciones socias.

Asamblea General

El presidente de GAIA ha señalado que el lema de la asamblea del Clúster este año “Digital Services Flow”, pretende transmitir la importancia de la orientación del sector a servicios digitales “creados con 3 ingredientes: productos, datos y modelos de servicios digitales. Una visión de futuro que responde a la tendencia de mercado”.

Según ha subrayado Echezarra hay tres variables que refuerzan esta ilusión:

Adhesión y priorización del sector sobre el uso de las tecnologías habilitadoras, como son: IOT (Internet de las cosas), inteligencia artificial, inteligencia experiencial y ciberseguridad.

Confianza del mercado sobre las bondades y factores competitivos de la oferta ICT. En referencia a la Industria 4.0, la sanidad digitalizada, las Smart cities, etc.

Reconocimiento y valor para las transiciones y proyectos tractores; en referencia a los retos energético-climáticos, tecnológico-digitales y socio-sanitarios. En esta línea, Elena Zarraga, tesorera del Clúster, ha apuntado que las tres vías articuladas para el desarrollo del sector son: la puesta en marcha de dinámicas en torno a las tecnologías rehabilitadoras, el plan de reactivación sectorial; y la promoción y desarrollo del talento y las vocaciones STEAM.

Programa

La Asamblea General del Clúster GAIA se celebrará mañana, miércoles 2 de junio, a partir de las 10,00 horas en el BEC. Durante la misma, y entre otros puntos, se procederá a la renovación de miembros de la Junta Directiva, entre ellos la presidencia.

El acto público dará comienzo a las 12:00 horas y contará con una mesa redonda en la que participarán la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia: la Diputada Foral de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko; el presidente de GAIA, José Echezarra; y la nueva presidencia electa del Clúster. La Asamblea será clausurada por Arantxa Tapia.

Más información sobre la Asamblea: https://www.gaia.es/event/asamblea-general-gaia-2021-06-02-62/register

