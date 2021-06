Las espumas de poliuretano de Termiser Protecciones, lo más sofisticado para la protección de coches Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 16:31 h (CET) El secreto de los protectores de garajes y parkings está en las diferentes clases de espuma de poliuretano, un material que ha emergido en el sector por su eficacia para amortiguar cualquier impacto y minimizar los daños en las carrocerías en cualquier percance, según sostienen los profesionales de Termiser Protecciones Cualquier lugar destinado al estacionamiento de vehículos que tenga instalado un protector de columnas de garaje siempre supondrá un valor añadido para quienes deciden hacer uso de ese recinto, ya que se sentirán más seguros en sus movimientos por las distintas calles, en los giros de esquina y en sus maniobras de aparcamiento, ya que suelen ser espacios de tamaño reducido en busca de ofrecer la máxima cantidad de plazas posible.

Por ello, contar con estos elementos de seguridad se antojan indispensables para brindar la máxima tranquilidad y confianza a los conductores.

Productos adaptados a todo tipo de espacios y formatos

Los protectores de garajes, elaborados con espuma de poliuretano, tienen un espesor suficiente para garantizar una resistencia al impacto de gran capacidad.

Se pueden encontrar en el mercado dos tipos de protectores según la variedad de material empleado: Ester-AE y reticulado. Ambas opciones se diferencian por su espesor, por lo que está más indicada una que otra según el escenario en el que se pretende instalar pero tienen en común su alto valor por la amortiguación precisa de cualquier alcance que tengan, lo que se traduce en el límite de movimiento de los vehículos cuando se acercan a puntos críticos.

Así, la versatilidad es una de las funciones esenciales de estos productos, ya que se adaptan perfectamente a cualquier superficie y forma: tanto la forma de las columnas como la disposición de las paredes pueden ser en cada caso muy diferentes, pero eso no es ningún impedimento para su colocación.

Estudio previo personalizado

Uno de los secretos del éxito de servicios como este es la elaboración de un estudio totalmente personalizado para distribuir de forma precisa los distintos protectores con los que se puede equipar el recinto de estacionamiento en cuestión, procediendo tras su aprobación a la instalación de estos elementos tan sofisticados de seguridad para las carrocerías.

A largo plazo, supone un importante ahorro para los conductores en chapa y pintura, por lo que pondrán en valor un garaje equipado con topes de estacionamiento antes que aquellos que no los tienen.

Termiser Protecciones es el servicio líder en cuestiones de diseño e instalación de soluciones de protecciones para todo tipo de recintos, ya no sólo de aparcamiento, sino en entornos donde se precisan estos recursos de protección, como colegios, centros deportivos, industrias, plantas de logística, aeropuertos, centros médicos, puertos, etc.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.