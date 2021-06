El Hotel Wellington reabre sus puertas con un sistema de comunicación interna DECT IP de 5 estrellas Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 16:35 h (CET) El Hotel Wellington de Madrid ha modernizado las comunicaciones del edificio incorporando un innovador sistema de Telefonía IP DECT funcional y a prueba de futuro. Los nuevos equipos mejorarán las comunicaciones internas y la eficiencia de los empleados, ahorrando tiempo y desplazamientos innecesarios, además de reducir el coste, ya que son soluciones que no requieren de licencias, ni mantenimiento IT Los sistemas DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunications – nacieron como una alternativa inalámbrica a la telefonía fija tradicional y siguen en el mercado, sin que el móvil los haya desplazado en determinados entornos empresariales.

Sustituir la telefonía WiFi

Anteriormente, el Wellington utilizaba la telefonía WiFi en la comunicación del personal del hotel, pero el sistema no resultado totalmente eficiente. El nuevo proyecto, llevado a cabo por la empresa Cibersuite con tecnología Snom, distribuida en España por Wifidom, se basó en los equipos DECT M70, una solución más robusta (permite caídas de hasta 2m de altura) y ligera, indispensable en usuarios en movilidad constante.

Una de las decisiones más críticas fue la elección de las estaciones base multicelda M900 DECT, ya que además de la necesidad de un administrador DECT integrado, se requería sincronización LAN, lo que era determinante para la comunicación, ya que, por radio, con las características de construcción antigua (paredes de cámara ancha, puertas cortafuegos…), resultaba imposible.

Sync LAN integrado

El sistema M900, al no contar con un dispositivo único de control tipo DECT Manager, consigue que la administración de la infraestructura DECT sea distribuida entre las distintas antenas según la necesidad del momento y gracias al sync LAN integrado gestiona todas las estaciones base en una instalación y garantiza una disponibilidad constante y un traspaso de llamadas sin problemas entre pisos o edificios y sin necesidad de licencia alguna, clave en el sector hospitality.

Además, la seguridad para el hotel era y es una prioridad máxima en la comunicación empresarial diaria, por lo que el cifrado TLS integrado de la estación base M900 conseguía cumplir con los estándares absolutos en términos de cifrado.

El sistema, desplegado en dos días, incluye 25 estaciones base multicelda M900 y 39 teléfonos DECT M70. Hoy, el Wellington es un hotel 100% conectado, sin problemas de cortes en llamadas y permitiendo la movilidad del personal por las distintas dependencias del hotel, con una imagen renovada y una gestión empresarial impecable.

Un hotel emblemático en Madrid

El Hotel Wellington es uno de los hoteles de 5 estrellas más emblemáticos y reconocidos de Madrid. Ubicado en el distinguido barrio de Salamanca, es una referencia de la elegancia, el confort, la más alta gastronomía y el mejor servicio desde 1952 y con este proyecto añade a la mejor tradición hotelera las mejores respuestas a las nuevas necesidades del cliente actual, basadas en la última tecnología.

Con un edificio catalogado y protegido dentro del Patrimonio arquitectónico de Madrid, el Hotel Wellington ha sido y es plenamente consciente del importante rol que juegan las TIC a la hora de mantener una posición competitiva en el sector del turismo y la hostelería. Ese objetivo, unido a la necesidad de elevar sus niveles de eficiencia y facilitar la comunicación y movilidad de sus empleados en los casi 2.000 m2 de construcción, le llevó a optimizar sus comunicaciones internas con la mejor tecnología del momento.

