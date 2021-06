Paya Hotels abre todos sus establecimientos hoteleros en Formentera Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 14:31 h (CET) El grupo es propietario de varios apartamentos turísticos y dos hoteles de alta gama, incluyendo el único hotel de categoría oficial 5* de la isla Paya Hotels, uno de los principales grupos hoteleros de Formentera, anuncia la apertura del total de sus establecimientos hoteleros en la isla balear este 2021. El grupo familiar, fundado en 1973, es propietario de 110 apartamentos turísticos y dos hoteles de lujo, incluyendo el único hotel de categoría oficial 5* de la isla.

Situados en Es Pujols, el principal núcleo turístico de Formentera, el portfolio de Paya Hotels lo componen los apartamentos turísticos Paya I, Paya II y Portu Saler, todos en las inmediaciones de la playa de Es Pujols. En el segmento de alta gama, Paya Hotels es propietario de Blanco Hotel y Five Flowers Hotel & Spa, con los que opera en el sector del lujo, reconocido como uno de los grupos hoteleros más innovadores de Formentera. Ambos hoteles suman un total de 181 habitaciones.

Tras las recientes aperturas de Paya I, Paya II y Portu Saler, el grupo acaba de inaugurar Blanco Hotel, un hotel de 102 habitaciones y diseño contemporáneo inspirado en la arquitectura local a pocos metros del mar, con restaurante, cocktail bar, piscina y hermosos jardines. Five Flowers Hotel & Spa, el hotel de máxima categoría de Formentera, lo hará a partir del 17 de junio, ofreciendo 79 habitaciones y suites, los reconocidos restaurantes Imagine y Janis by Sara Valls, dos piscinas, un área wellness con spa y un rooftop con vistas 360 grados de la isla, además de una exclusiva carta de servicios en una localización única.

Medidas de higiene y seguridad

Con la finalidad de ofrecer a sus huéspedes una estancia segura y sin preocupaciones, los huéspedes de Paya Hotels tienen a su disposición, bajo demanda, un servicio para realizar PCR o test de antígenos en centros homologados de la isla con resultados en pocas horas. En los espacios públicos y áreas comunes de los hoteles, se mantiene la distancia de seguridad y se aplica un estricto protocolo de desinfección en aplicación de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Así, Paya Hotels ofrece a sus huéspedes un remanso de paz y un destino seguro en la isla habitada más pequeña de las Baleares, reconocida por sus incomparables playas, su visión sostenible del turismo y un estilo de vida relajado en armonía con la naturaleza.

Juan Manuel Costa Escanellas, CEO de Paya Hotels y nuevo presidente de la Asociación Hotelera de Formentera, se muestra optimista respecto a la temporada 2021 y prevé que “con un ritmo de vacunación adecuado y hojas de ruta claras para los turistas de los distintos mercados emisores podría tratarse de una temporada muy aceptable”, con unas expectativas de reservas que podrían alcanzar más del 50% en el mes de junio y buenas cifras de ocupación en julio y agosto. El empresario y presidente de los hoteleros también es optimista sobre la prolongación de la temporada turística en Formentera más allá de los meses de verano en este año de transición hacia la recuperación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.