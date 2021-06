FSIE Madrid archiva la demanda tras la decisión de Sanidad de retomar la vacunación con AstraZeneca

El sindicato madrileño exigía la administración de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca a todos los trabajadores de la enseñanza El sindicato celebra que, tras el procedimiento judicial iniciado por el sindicato, Sanidad haya retomado la administración de la segunda dosis de AstraZeneca. FSIE Madrid valora “negativamente” que sea requisito imprescindible la firma de un consentimiento informado. El Comité Ejecutivo de FSIE Madrid archiva la demanda interpuesta, aunque aseguran que se mantendrán “vigilantes” para que el proceso de vacunación se cumpla.

El Comité Ejecutivo del sindicato FSIE Madrid ha aprobado por unanimidad archivar la demanda que inició hace pocas semanas en las que exigía la administración de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca a los trabajadores de la enseñanza.

Cabe recordar que, tras el informe favorable del Comité de Bioética, el Ministerio de Sanidad abrió la posibilidad hace pocos días a que todos aquellos profesionales que así lo deseen, puedan optar por completar su pauta de vacunación con una segunda dosis de AstraZeneca, de forma voluntaria y mediante la firma de un consentimiento informado.

El sindicato rechaza el consentimiento firmado

Desde FSIE Madrid celebran que, tras el procedimiento judicial iniciado por el sindicato, el Ministerio de Sanidad haya retomado la administración de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, especialmente para todos los trabajadores del colectivo 6c, docentes y personal de educación especial, infantil, primaria y secundaria, que se estableció en la ‘Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España’.

No obstante, el sindicato madrileño valora “negativamente” que sea requisito imprescindible la firma de un consentimiento informado. Según señalan desde FSIE, “la responsabilidad sobre este tipo de decisiones debería recaer sobre las autoridades sanitarias y personal cualificado y no sobre una ciudadanía preocupada que está sufriendo las consecuencias de una gestión errática y cambiante que no genera más que incertidumbre e inquietud”.

Demanda archivada por unanimidad

Finalmente, y ante la nueva situación con respecto a la vacunación, el Comité Ejecutivo de FSIE Madrid ha archivado la demanda interpuesta, aunque aseguran que se mantendrán “vigilantes” para que el proceso de vacunación “se cumpla y se complete a la mayor brevedad posible”. “Nuestra prioridad ha sido, y sigue siendo, velar por la salud de los trabajadores, y llevar a cabo las acciones necesarias para ello”, finalizan desde el sindicato madrileño.

