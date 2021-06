La Universidad de Mondragón renueva con 8Belts, por sexto año consecutivo, el acuerdo de enseñanza de chino mandarín Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 13:07 h (CET) El acuerdo de colaboración permite a los estudiantes del Grado Oficial en Liderazgo Empresarial e Innovación (LEINN) acceder durante 8 meses para aprender Chino Mandarín a través de su plataforma online www.8belts.com La Facultad de Empresariales-Mondragón Unibertsitatea y 8Belts han renovado por sexto año consecutivo el acuerdo de colaboración que permite a los estudiantes del Grado Oficial en Liderazgo Empresarial e Innovación acceder durante 12 meses para aprender Chino Mandarín a través de su plataforma online www.8belts.com.



La Universidad cooperativa, dependiente del Grupo Mondragón, creó este Grado Oficial con el objetivo de formar profesionales con una fuerte orientación internacional y, especialmente, hacia el mercado chino. En este objetivo, el conocimiento y dominio del idioma chino mandarín es un elemento clave del grado y está integrado en el currículo académico, como una asignatura más que hay que superar. El grado LEINN actualmente está presente en 10 laboratorios de emprendimiento (Irun, Oñate, Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, Puebla, Querétaro, Seúl y Berlín) de la red Mondragon Team Academy : https://www.mondragon.edu/es/grado-liderazgo-emprendedor-innovacion.



El acuerdo contempla el uso de la plataforma 8Belts para los estudiantes de este Grado en unas condiciones económicas especiales para los alumnos que tendrán acceso a 4 niveles del curso durante un mínimo de 75 días y un máximo de 8 meses. Asimismo, los alumnos que los deseen podrán ampliar el curso a nuevos “Belts” disfrutando de las mismas condiciones comerciales.



El acuerdo contempla, además, el acceso de Mondragón a las estadísticas de los alumnos de la Ruta para verificar días de actividad, progresos, constancia, evolución diaria, semanal y mensual y las actividades desarrolladas.



“La plataforma online de aprendizaje de chino de 8Belts nos ha demostrado su eficacia durante los últimos siete años -comenta Aitor Lizarza, responsable de la unidad de emprendimiento Mondragon Team Academy de la facultad de Empresariales - Universidad de Mondragón. En muy poco tiempo, los alumnos de este Grado, se desenvuelven con soltura y confianza en un idioma tan difícil como el chino. No existe una plataforma similar en el mercado”.



Por su parte, Julio García Moreno, Director de Operaciones de 8Belts, “la renovación de este acuerdo, un año más, refuerza nuestro compromiso por facilitar el aprendizaje de idiomas con un método disruptivo y altamente eficaz. Un compromiso que se extiende a la mejora continua de la plataforma, que lleva años demostrando que los idiomas se enseñaban mal y por eso no se aprendían”.



Balance

Desde la firma del primer acuerdo, en 2015, más de 2.000 alumnos del Grado Oficial en Liderazgo Empresarial e Innovación de la Universidad Mondragón han utilizado con éxito la plataforma www.8belts.com.



Palabras rentables

8Belts es un método disruptivo al focalizar el aprendizaje de los idiomas en las palabras más ‘rentables’, es decir, aquellas que permiten comunicarnos más y mejor, lo que acelera los plazos para ganar soltura en un idioma. Con la mejora del algoritmo, la plataforma personaliza el aprendizaje, dedicando más tiempo a las áreas donde cada usuario necesita más atención y menos a aquellas donde ya tiene los conocimientos necesarios.

