Altavisión, VERBIEN, CO La Granja y Óptica Centro Lanzarote nuevas incorporaciones de Primera Ópticos

Con ellas se refuerza el valor estratégico del grupo de imagen de Cione Grupo de Ópticas, en el marco del plan de expansión de PO que la cooperativa está ejecutando en 2021 Primera Opticos, el grupo de imagen de Cione, se mantiene fiel a su posicionamiento como referente del sector óptico en profesionalidad en el cuidado de la salud visual y auditiva mediante un trato personalizado.

Su propuesta para los socios de Cione se ha renovado basándose en tres ejes: gestión del negocio y digitalización, innovación, y generación de una experiencia de compra sobresaliente.

En el marco de su plan estratégico para 2021, Cione acomete la expansión del grupo de imagen. Así, desde comienzos del mes de mayo se han registrado cuatro nuevas altas en el grupo. VERBIEN Lucena y Rute (Córdoba), Altavisión en Villa del Río (Córdoba), Óptica La Granja (Tenerife-Canarias) y Óptica Centro (Lanzarote-Canarias).

La principal razón que ha llevado a sus gerentes a dar el paso de incorporarse a Primera Ópticos es que su vocación profesional como ópticos-optometristas se ve respaldada con su pertenencia a un grupo enfocado al cuidado de la salud visual y auditiva del paciente. En su decisión también ha contribuido decisivamente la confianza en que PO sea el grupo de imagen de Cione, una cooperativa en la que todos acumulan una dilatada y fructífera trayectoria.

“Me educaron para graduar la vista, con todo lo que eso implica, y no para vender gafas. No me enseñaron otra cosa que no fuera cuidar de la salud visual de mis pacientes. Y eso es lo que he intentado hacer a lo largo de mi carrera profesional, con todo mi empeño. Yo no soy técnico de Marketing, ni de Publicidad o Escaparatismo, ni soy asesor contable o jurídico, por ejemplo. En todos estos aspectos es donde Primera Ópticos puede hacer una buena labor, y ayudarnos donde no llegamos”, señala Felipe López, óptico-optometrista y gerente de VERBIEN.

“Desde muy pequeña tenía claro lo que quería estudiar. La de Óptica es una de las carreras más bonitas e interesantes que hay. Nunca dejas de aprender y siempre tienes cosas nuevas para seguir formándote y mejorando la salud visual de los pacientes. Además, me encanta el trato con la gente, y con Primera Ópticos me siento respaldada en lo uno y en lo otro”, añade Pilar Ortiz, responsable de Óptica Altavisión.

“Cada caso de los que atiendo es un reto precioso, que afronto con la intención de poder ayudar a la persona, y resolver su problema visual. Ver los resultados y el grado de satisfacción del paciente… eso no tiene precio. Primera Ópticos es un grupo de imagen con el que me siento no solo identificada, sino apoyada en sus diferentes campañas que, al estar centradas en el aspecto sanitario de la óptica y en la profesionalidad, ofrecen más seguridad, garantías y credibilidad a mis clientes”, ratifica Nieves Pérez, desde Óptica La Granja.

“Lo que más me gusta de la Óptica es el trato con el público, desde el punto de vista sanitario, y sobre todo, humano. Por experiencia sé que las campañas o el marketing ganan enteros si lo pones en marcha dejándote aconsejar por profesionales. Valoro mucho que Primera Ópticos haga hincapié en el aspecto sanitario y clínico de la profesión, porque es así como yo la entiendo. Somos profesionales de la salud visual que ayudan en el día a día a las personas”, afirma Alberto Valido en Lanzarote.

“Las nuevas incorporaciones refuerzan el valor estratégico de Primera Ópticos para Cione e indican que nuestro plan de expansión progresa adecuadamente. Es un orgullo que Cione cuente con un grupo de imagen como PO, en el que se lleva hasta la excelencia la proverbial preocupación por la salud visual de los pacientes que ha caracterizado durante 50 años a los ópticos de Cione”, termina Eva Laguens, directora de Desarrollo de Negocio de Cione Grupo de Ópticas.