vivo lanza en Europa su buque insignia X60 Pro 5G de la mano de ZEISS

martes, 1 de junio de 2021, 12:59 h (CET) vivo y ZEISS han diseñado conjuntamente un excepcional sistema de fotografía, con estabilización mediante tecnología Gimbal 2.0 y una gran apertura f/1,48. El smartphone vivo X60 Pro 5G está disponible en España desde finales de mayo vivo ha presentado oficialmente en Europa su buque insignia X60 Pro 5G. Esta nueva incorporación a la serie X de vivo cuenta con un sistema de fotografía diseñado conjuntamente por vivo y ZEISS, que permite a los usuarios capturar fotografías y vídeos excepcionales. El sistema de la cámara, desarrollado conjuntamente, proporciona a los smartphones de vivo imágenes con una nitidez y una claridad excelentes y cumple con los estándares de calidad de imagen de ZEISS. X60 Pro 5G es el primer lanzamiento de un smartphone dentro de la alianza estratégica establecida entre vivo y ZEISS anunciada en diciembre de 2020.

"Estamos emocionados y orgullosos con el lanzamiento de nuestro último modelo para los clientes europeos: el smartphone vivo X60 Pro 5G. Se trata del primer smartphone de vivo diseñado conjuntamente con ZEISS disponible en Europa, un nuevo y excepcional dispositivo que demuestra claramente los resultados de nuestra colaboración con esta compañía pionera en optoelectrónica. La alianza con ZEISS pone de manifiesto nuestro compromiso para centrarnos en la cámara de los smartphones y nuestro interés para potenciar la creatividad de los usuarios que desean obtener una captura perfecta", destaca el Vicepresidente Denny Deng, también Presidente de Negocios Europeos de vivo.

“Después del éxito obtenido en los mercados asiáticos con el lanzamiento del smartphone X60 Pro 5G con el sistema de fotografía diseñado conjuntamente por vivo y ZEISS, estamos muy contentos de que ahora también los consumidores en Europa puedan disfrutar de unas prestaciones vanguardistas para imagen móvil con el smartphone insignia de vivo", añade Jörg Schmitz, director de Productos de Consumo en ZEISS. "ZEISS ha sido una compañía pionera en el campo de la imagen durante más de 130 años. Aprovechando esta experiencia única y combinando nuestros esfuerzos en el laboratorio de imagen que hemos creado conjuntamente con vivo como socio estratégico, facilitaremos el desarrollo de innovaciones para ofrecer una experiencia de siguiente nivel en imagen móvil".

La clave de las excelentes prestaciones fotográficas del X60 Pro 5G esta en el sistema de fotografía diseñado conjuntamente por vivo y ZEISS. El smartphone X60 Pro 5G cuenta con tres cámaras traseras, con un sensor principal de 48 megapíxeles, un súper gran angular de 13MP y un objetivo de 13MP para retratos, además de ofrecer una cámara frontal de 32MP con funciones para captura de selfies. Además de las mejoras técnicas, como el perfeccionamiento del sistema Gimbal para estabilización de imagen que vio la luz el año pasado, también se ha optimizado el software. Dentro del sistema de fotografía diseñado conjuntamente por vivo y ZEISS, el smartphone X60 Pro 5G permite capturar unos retratos nítidos con un efecto Bokeh difuminado, gracias a la recreación del icónico ZEISS Biotar Portrait Style, admirado por los amantes y por los profesionales de la fotografía.

El smartphone vivo X60 Pro 5G incorpora el nuevo sistema de estabilización Gimbal 2.0. En combinación con un objetivo de gran apertura f/1,48, además de un innovador algoritmo para reducción de ruido basado en IA, la función Extreme Night Vision 2.0 ayuda a los usuarios a capturar, con un sencillo toque, todos los detalles en entornos con poca luz, grabando unas imágenes nocturnas excepcionales.

Las prestaciones del smartphone vivo X60 Pro 5G se benefician, además, de la tecnología de ZEISS Consumer Products, así como del fabricante de cristales especiales SCHOTT -una empresa asociada a ZEISS y ambas pertenecientes a la Fundación Carl Zeiss-, una de las mayores fundaciones privadas que proporciona financiación científica en Alemania. SCHOTT, inventor de los cristales especiales, ofrece su cristal protector más innovador Xensation® Up para su uso en los smartphones de gama alta de vivo. SCHOTT ha desarrollado con éxito este cristal protector de alto rendimiento que aumenta la protección del smartphone en caso de caída. El cristal protector Xensation® Up se elabora en las instalaciones de alta tecnología de SCHOTT en Jena, Alemania, antes de ser procesado en Asia. El cristal de aluminosilicato de litio (LAS) ha sido reconocido como uno de los tipos de cristal protector más duradero y fiable disponible en todo el mundo en la actualidad. En las pruebas realizadas, el cristal protector Xensation® Up puede sobrevivir a caídas de hasta seis veces más altura en comparación con el cristal de aluminosilicato convencional.

Presentación en España

El nuevo X60 Pro 5G ha sido presentado a periodistas especializados desde la sede central de vivo en España. Xavi de la Asunción, Director de Marketing para España y Portugal, afirma que "el nuevo vivo X60 Pro incorpora la coingenieria de ZEISS, de manera que la experiencia de la marca alemana, unida a la nuestra y a la de los 400 millones de usuarios de vivo en fotografía, han logrado un dispositivo en el que fotos y videos alcanzan una calidad excepcional".

Por su parte, Juan Luis Rexa, Head of Global Sales Development y General Manager Vision Care Iberia, subrayó que "la asociación global vivo-ZEISS se estableció con la intención estratégica y a largo plazo de proporcionar a muchos millones de consumidores de todo el mundo la mejor experiencia en imágenes de móviles de su clase. Ambos socios compartimos la ambición de anticipar y satisfacer los requisitos de los consumidores más exigentes, la voluntad de ir a por todas cuando se trata de calidad y precisión, así como la voluntad de desafiar los límites de las imágenes generadas por los móviles a través de la investigación y el desarrollo conjuntos".

Grupo ZEISS desarrolla y distribuye equipos de fabricación de semiconductores, tecnología de medición, microscopios, tecnología médica, lentes para gafas, objetivos para fotografía y cine, prismáticos y tecnología para planetarios. La empresa surgió a partir de un taller de óptica y mecánica de precisión creado por su fundador Carl Zeiss en la ciudad de Jena, en el este de Alemania, en 1846. En 2021, cumple su 175 aniversario.

Desde 1890, ZEISS fabrica lentes para fotógrafos que no admiten concesiones cuando se trata de contar sus historias. El objetivo: ir más allá y probar cosas nuevas. Inspirar a la gente, cada día, una y otra vez, con una calidad de imagen verdaderamente única, como ocurre ahora, una vez más, con el nuevo smartphone X60 Pro 5G creado para hacer accesible a millones de personas una calidad de imagen excepcional en videos y fotos para móviles.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.