'Las crónicas de Ediron. Volumen 1', prometedor inicio de una saga de fantasía llena de acción y aventuras

martes, 1 de junio de 2021

martes, 1 de junio de 2021, 13:03 h (CET) El debut literario de Alejandro Bermejo es una magnífica novela del género de fantasía en la que elfos, goblins, humanos, magos, enanos y otras criaturas deberán unir sus fuerzas para salvar Ediron del mal que le acecha El escritor Alejandro Bermejo se revela como un maestro del género de fantasía con su primera novela Las crónicas de Ediron. Volumen 1 (Editorial Tregolam), en la que presenta un universo poliédrico que encantará a todos los lectores.

El continente de Ediron es un mundo en el que la magia ha desaparecido y los humanos han tomado el control de todo el territorio. Un acontecimiento trágico hizo que todas las otras razas se recluyeran y cortaran los lazos entre sí. Sin embargo, una oscura amenaza se cierne sobre Ediron y las criaturas que lo habitan deberán crear nuevas alianzas para vencerla.

Alejandro Bermejo despliega toda su imaginación y crea un mundo de fantasía rico en detalles, no solo en cuanto a la descripción de ambientes y lugares, sino también en cuanto a los personajes que dan vida a la historia. Sideris, Remir, la elfa Elira, las Tres Hermanas, Avanath y muchos más acompañarán al lector en esta aventura inolvidable que narra Las crónicas de Ediron. Volumen 1. Una novela que desprende mensajes tan importantes como dejar de lado las rivalidades y trabajar en aquello que une, o la necesidad de cuidar y respetar la naturaleza.

"La naturaleza es algo maravilloso que tenemos en nuestro mundo. A veces creo que, rodeados de ciudades de cemento, nos olvidamos lo que hay fuera de ella. Junto a Elira quería expresar esa conexión que incluso nosotros tenemos, y que muchos han dedicado su vida a explorar. Escribir la conexión de los elfos del bosque con la Madre Naturaleza ha sido mi granito de arena en mostrar la belleza que hay en la misma vida".

Las crónicas de Ediron. Volumen 1 es una novela cuyo argumento está lleno de giros sorprendentes y en la que la tensión y el ritmo ágil mantienen al lector pegado a sus páginas. Remir, su protagonista, es un humano que intenta sobrevivir como cazarecompensas y que pronto se topa con una realidad que desconocía en Ediron: la magia que había dejado de existir resurge de su interior para combatir los peligros que acechan.

En la narración de los hechos, el escritor demuestra un gran conocimiento del género y sus claves y aporta todos los ingredientes que los fans de la fantasía están esperando en una buena historia y que los trasladarán hasta Ediron para vivir una aventura con mucho realismo.

"Creo que el género fantástico tiene un punto muy importante: el límite está en la imaginación de uno mismo. Así como otros géneros pueden limitarte un poco más, en este eres libre de crear lo que quieras. Y esa libertad es un arma muy poderosa".

Las crónicas de Ediron. Volumen I es sin duda una propuesta literaria que enriquecerá un género muy apreciado como es el de la fantasía. Una novela recomendada para un público amplio, desde adolescentes que están descubriendo el gusto por la lectura, hasta cualquier adulto con gran imaginación y ganas de evadirse.

Alejandro Bermejo crea una atmósfera muy cautivadora y presenta los hechos a través de un lenguaje ameno, sencillo y directo. Una historia llena de realismo y épica en la que los héroes y heroínas intentan al unísono vencer al mal, transmitiendo así un mensaje de esperanza al lector:

"Pero donde hay oscuridad, hay luz. Y eso también hay que mostrarlo. Pues tanto en una novela como en la vida misma, hacer algo positivo tiene recompensas grandiosas que hemos de atesorar. Me gustaría que cada lector pudiera ver algo de su misma lucha en los personajes y ayudarles en, al menos, sentir una compañía que camina por el mismo sendero. De esta manera el camino se hace menos difícil".

La primera parte de la saga Las crónicas de Ediron ya está disponible en todas las librerías para todos los lectores ávidos de historias entretenidas que hagan volar su imaginación.

