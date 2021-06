La importancia de contar con un sistema contra incendio según Tekin.com.ec Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 12:07 h (CET) Contar con equipos de extinción de incendios y medidas de prevención de incendios no solo es vital para salvar vidas y materiales, sino también para las áreas verdes. Es sabido que los incendios son impredecibles, por tal motivo hay que prevenirlos con el equipo de extinción necesario Por ello, la página web creada por la empresa Tekin aporta a todos sus usuarios valiosa información a la mayoría de consultas o dudas acerca de los sistemas contra incendios. Esta empresa es líder en la importación y distribución de manejo de fluidos y bombas contra incendios normadas ul/fm.

Tekin es una empresa con amplia experiencia y liderazgo en el campo de equipos y sistemas de extinción de incendios que pone a su disposición todas las líneas de productos de marcas internacionales a los mejores precios. Son ejecutados y activados por profesionales y herramientas adecuadas para ejecutar cualquier tipo de proyecto.

En este sitio web, puede encontrar una variedad de productos contra incendios, en caso de que los clientes tengan que lidiar con el fuego. Todos ellos con garantía de reconocidos fabricantes y pueden asegurar a los clientes su funcionamiento y efectividad cuando tengan que utilizarlos para extinguir incendios, además de que disfrutan de los mejores precios actualmente disponibles en el mercado.

Además, la empresa también brinda ciertos servicios de alta calidad, incluido el diseño de ingeniería del proyecto del sistema de protección contra incendios para que pueda suceder de la manera correcta, y la red de suministro de agua se instala de manera efectiva para extinguir incendios. Dentro de su amplio abanico de productos cuentan con:

Bombas verticales

Válvulas de control hidráulico

Hidrantes

Empaques para sellado

Manómetros Todos sus productos estandarizados se pueden utilizar en edificios o proyectos industriales, así como en logística y accesorios adecuados para su aplicación.

En todo momento, la experiencia dice que en Tekin no solo continúan recibiendo formación continua, sino que también enseñan a los clientes, canales y distribuidores los conocimientos profesionales necesarios. Cree que la experiencia es beneficiosa, tiene un conocimiento fácil de entender, tiene un propósito y sigue los principios éticos y morales.

También brindan números de teléfono de contacto y correos electrónicos para que sus clientes puedan realizar cualquier forma de consulta o solicitar sus servicios. También tienen cuentas en diversas redes sociales para que los usuarios puedan conocer cualquier tipo de información relevante.

El apoyo de los equipos de extinción de incendios y la adopción de las medidas de extinción adecuadas son fundamentales, no solo para salvar vidas y materiales, sino también para las zonas verdes y el entorno natural.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.