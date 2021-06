La edición fotográfica, un mercado en auge, por editorfoto.com Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 12:11 h (CET) Hasta no hace mucho la edición de fotografías estaba reservada a los profesionales del sector. Sin embargo, las nuevas tecnologías, las redes sociales y los diferentes programas y aplicaciones de edición fotográfica han hecho que cada vez más personas editen sus propias fotografías En la actualidad es casi imposible encontrar en la red una foto que no esté editada, aunque sea con un simple filtro, o que haya sido recortada. El número de personas que manejan con mayor o menor destreza un editor de fotografías no ha parado de crecer en los últimos tiempos, y del mismo modo lo han hecho estos programas que sirven, en principio, para mejorar el aspecto de las fotos que se toman con los dispositivos digitales.

El editor de fotos por excelencia ha sido durante muchos años el Photoshop de Adobe, y la mayor parte de los profesionales siguen trabajando con él. Pero el mercado de la edición fotográfica se ha ampliado, ya que cada vez son más las personas que desean mejorar sus fotografías, y además desean hacerlo desde diferentes dispositivos y esperando resultados distintos. Es por eso que actualmente es posible encontrar el editor de foto ideal para cada necesidad y persona.

Hallar el editor de foto que se adapte a lo que una persona busca puede ser decisivo para el resultado final. Por ese motivo vale la pena dedicar algo de tiempo en analizar bien las necesidades, habilidades, en qué dispositivo o dispositivos se quiere usar el editor, si se está dispuesto a pagar por él, qué se quiere lograr… Algunas personas se conforman con un editor gratuito que les permita retocar de forma fácil sus selfies para subir sus fotos a redes sociales. Otras desean retocar fotografías antiguas hasta dejarlas perfectas. Para cada una hay un editor de fotografías ideal.

Está claro que la fotografía digital y la edición fotográfica ha abierto todo un abanico de posibilidades que no hace más que crecer. Eso, unido a la posibilidad de mostrar al mundo los trabajos realizados tanto por profesionales como por amateurs en redes sociales, ha hecho que el mercado de la edición fotográfica sea un mercado que según todas las previsiones seguirá creciendo en los próximos años. Disponer de una buena guía para encontrar el mejor editor de foto para cada necesidad es sin duda una herramienta necesaria para disipar las dudas que puedan surgir a la hora de decidirse por un editor fotográfico u otro.

