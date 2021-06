El sector del vapeo apoya el manifiesto de los médicos en el 'No smoke summit', por latiendadelvapeo.com Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 12:15 h (CET) La iniciativa de médicos de 26 países de crear una asociación que trate de impulsar normativas en las que se reconozca al cigarrillo electrónico como una forma de cesar el mal hábito de fumar, con menos daños para el consumidor, es aplaudida desde este sector Los profesionales del sector del cigarrillo digital han manifestado todo su apoyo al manifiesto que médicos de 26 países han anunciado tras el congreso científico 'No smoke summit', celebrado en Grecia. Este manifiesto dado a conocer por el cardiólogo Ignatios Ikonomidis, ha sido el origen de una asociación para impulsar las políticas de reducción de daño del tabaco en las normativas de salud pública internacionales.

De este modo se pretende que se reconozca a productos como los cigarrillos electrónicos, tabaco calentado o productos orales con nicotina como métodos para el control del tabaco y la cesación del hábito de fumar, muchísimo menos dañinos que el tabaco convencional.

Esta asociación que se conoce con el nombre de Smoking Control & Harm Reduction Association, pretende establecer un diálogo con las autoridades nacionales y europeas de modo que estas reconozcan los datos científicos que apuntan hacia la combustión y el humo que se genera con esta, como el principal problema del tabaco, y no la nicotina.

Desde el sector del vapeo aplauden esta validación científica de su producto, que si bien reconocen que no se trata de algo milagroso, es de gran ayuda para quienes desean dejar de fumar o quienes pretenden mitigar los daños que el tabaco provoca en el organismo, ya que como el físico e investigador de la universidad griega de Patras, Konstantinos Farsalinos sostuvo "el problema es la combustión" y no la nicotina. "La nicotina es compatible socialmente si no te mata, igual que la cafeína".

También recuerdan que un estudio francés del mes de abril apuntaba a la posibilidad de que la nicotina pudiese actuar como atenuante ante los casos más graves de Covid-19, algo a lo que ya apuntaron médicos chinos al inicio de la pandemia. Así mismo, existe un estudio dirigido por CoEHAR de la Universidad de Catania y publicado recientemente en Current Pharmaceutical Biotechnology, en el que se afirma que los líquidos utilizados en los cigarrillos electrónicos tienen propiedades antibacterianas eficaces sobre diferentes patógenos.

En el sector del cigarrillo electrónico el compromiso con la salud es innegable, y de hecho fue el motor de la creación de este tipo de productos, ya que su finalidad es la de reducir en todo lo posible el consumo de tabaco y sus nefastos efectos para la salud. En ese sentido, y siendo el 31 de mayo el día mundial sin tabaco, desde el sector del vapeo se ha lanzado una campaña para tratar de reducir el número de fumadores, y con ello, las muertes por tabaquismo. ‘Por un millón de exfumadores’ es el nombre de la campaña que las empresas de vapeo independientes en España han puesto en marcha. Desde esta visión y misión, empresas como La Tienda del Vapeo han decidido mostrar su compromiso con la salud de los consumidores de cigarrillos electrónicos, y se han implicado con esta campaña para conseguir que cada vez sean menos las personas fumadoras en nuestro país.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.