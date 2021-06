Haz Marca Marketing Digital: "Lo que hagas en internet siempre influye en la construcción de tu marca" Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 08:07 h (CET) El mundo avanza a pasas agigantados, sobre todo en Internet. Por eso a las empresas ya no les basta con tener una página web para existir en la red. Actualmente debes destacar entre el montón de direcciones web que forman tu competencia. Para responder a esta nueva necesidad del mercado han surgido las agencias de marketing, que se abren paso y hoy cumplen un rol fundamental en el posicionamiento de las marcas en la web, al mismo tiempo que se especializan en dar muchos otros servicios En un mundo cada vez más digitalizado, ya no basta con que las empresas tengan presencia en la red. El reto de hoy consiste en destacar entre miles de páginas. Sin embargo, construir una imagen de marca online requiere de un trabajo especializado.

El caso de Haz Marca Marketing Digital

Haz Marca es una agencia de marketing con sede en Dos Hermanas (Sevilla) y Madrid, cuyo servicio se orienta al diseño web, posicionamiento SEO, redes sociales y consultoría en marketing.

“Ayudamos tanto a pequeños negocios locales de Sevilla como a pymes y start-ups a crear su propio espacio virtual. Todo lo que uno hace en internet sobre su empresa influye en la construcción de su marca en el mundo online”, asegura Leandro Martínez, gerente de la compañía.

La importancia de un diseño web a medida

Entre los servicios que ofrece la agencia de marketing Haz Marca, uno de los pilares es el diseño web. Cuentan con tres tipos de webs: corporativa, que es capaz de representar a la marca; página web SEO, que hace especial énfasis en el posicionamiento, y la landing page (página de aterrizaje), indicada para campañas de publicidad.

El posicionamiento, clave para una mayor visibilidad

Leandro Martínez asegura que el éxito de una página web depende en gran medida de si aparece en las primeras posiciones en las búsquedas por internet.

La estrategia de posicionamiento de Haz Marca parte desde una auditoría SEO. “Es útil para saber qué aspectos de los contenidos optimizar”, detalla el gerente de Haz Marca.

Una vez que se conocen las fortalezas y puntos a mejorar de la web existente, comienza la estrategia de SEO online.

Mencionó también una estrategia complementaria denominada SEO local, cuyo objetivo es ubicar la sede física del negocio entre los principales resultados en Google Maps.

La magia de las redes sociales

El representante de Haz Marca asegura que llegar al consumidor final a través de las redes sociales no es nada sencillo. Para lograrlo, es necesario saber diferenciar cada plataforma.

Acerca de los servicios de Haz Marca relacionados con las redes sociales, destaca la importancia de estar al tanto de las tendencias del momento.

La agencia de marketing digital no es ajena a publicidad en línea, pues se encarga de realizar campañas de ADS.

¿Cómo saber lo que necesita el cliente?

Las estrategias de marketing digital difieren entre un negocio y otro. Por ello, Haz Marca ofrece un cuarto servicio de consultoría de marketing.

Atención personalizada: un valor competitivo

El gerente de Haz Marca resaltó que ellos se encargan de idear un plan único para cada cliente que también incluye un acompañamiento durante la gestión de la web.

En el caso de Haz Marca, el principal valor competitivo es la atención personalizada. “Nuestros clientes tienen reuniones con una única persona”, comenta Leandro Martínez, y añade que detrás de esa persona hay cinco perfiles profesionales más: consultoría SEO, diseño web, estrategia publicitaria, creatividad y gestión de redes sociales.

“El marketing es un continuo aprendizaje”, concluye.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.