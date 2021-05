Las clases particulares, el secreto de los aprobados, según Estudiotec

Las clases particulares son un método muy efectivo para aprobar los exámenes. Invertir en el éxito escolar garantiza una mejor inserción social y laboral. No obstante, hay muchos padres y estudiantes que aún dudan sobre los grandes beneficios de las academias de refuerzo escolar En una situación tan diferente que se está viviendo a nivel mundial, los profesores y educadores, así como las autoridades educativas, se han visto forzados a aplicar distintos métodos de estudio, para continuar con la enseñanza de los alumnos. No obstante, estas estrategias no siempre han sido suficientes para proporcionar un buen nivel de aprendizaje. Estudiar desde casa, sin la ayuda continua de un profesor no es sencillo para nadie. Hay una gran cantidad de opiniones acerca de la efectividad o la falta de efectividad de las clases particulares. En muchas ocasiones, las personas piensan que las clases particulares tienen un horario demasiado restringido, que la efectividad del aprendizaje es poca o que se desconoce la calidad profesional del profesor, entre otros motivos.

Estudiotec, una academia especializada en alta capacidad intelectual y clases para niños con TDAH. En su centro afirman que las clases particulares son ideales para niños con necesidades más específicas, siempre y cuando se cuente con un equipo de profesores de calidad. “En nuestra academia apoyamos a nuestros alumnos de forma presencial, online o semipresencial y nos adaptamos a sus necesidades, que nunca son las mismas para todos los alumnos. Nunca hay un alumno igual que otro y la psicopedagogía es esencial para adaptar nuestras clases a cada uno”, explica Estudiotec sobre sus técnicas de estudio personalizadas. Por lo tanto, dejan claro que unas clases particulares generalizadas para todos los alumnos. nunca van a ser efectivas en todos los casos.

La ventaja principal de unas clases particulares personalizadas es que los alumnos podrán preparar mejor sus exámenes y aprobar. Pero cuando las clases particulares se personalizan, los alumnos las podrán disfrutar de forma presencial, semipresencial u online, como es el caso de Estudiotec. Estudiotec adaptó su metodología de enseñanza a la vez que la pandemia comenzó a cambiar las costumbres de las personas, dando la libertad a los alumnos a la hora poder disfrutar de las clases particulares también desde casa. El confinamiento ya no es una escusa para no aprobar los exámenes, gracias a academias como Estudiotec.

En las clases normales, el aprendizaje se realiza de forma generalizada, como se ha mencionado anteriormente. No obstante, en las clases particulares de Estudiotec, los profesores centran su atención en lo que realmente le cuesta al alumno. La clave es hacer saber al profesor exactamente las lecciones que cuestan aprender. Ellos sabrán centrarse en esos puntos que dificultan el aprendizaje. La organización es otro punto de referencia a la hora de aprender mejor las materias. Los profesores de Estudiotec enseñan los alumnos a estudiar, ya que los alumnos no deben seguir las mismas técnicas de estudio por igual, sino que cada caso debe ser atendido de manera individual.