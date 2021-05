GN Hearing gana a lo grande en los Premios Stevie 2021 Comunicae

lunes, 31 de mayo de 2021, 16:43 h (CET) En la edición de 2021, GN Hearing ha logrado nada menos que siete premios Stevie en los American Business Awards: tres premios Oro y cuatro Plata Además de los premios, varios jueces en las diferentes categorías en las que fue nominada GN Hearing, se refirieron en términos elogiosos a las innovaciones presentadas a concurso por la firma danesa. Uno de ellos destacó, sobre ReSound ONE, "su carácter innovador, en una empresa cuya misión es la de ayudar a las personas con pérdida auditiva". Otro de los miembros del jurado subrayó que "Teleaudiología está magníficamente diseñada y permite a los profesionales de la audición ayudar a sus pacientes de forma remota”, trabajo por el que dio su enhorabuena al equipo de desarrollo de GN. Por último, un tercer miembro del tribunal calificador, compartió su aprobación de los productos GN Hearing recomendándolos.

Los premios Stevie de Ventas y Atención al Cliente son los máximos reconocimientos a nivel mundial en materia de atención al cliente, punto de venta, desarrollo empresarial y profesionales de ventas. ReSound ONE, ReSound Key y Beltone Rely fueron reconocidos como sendos ganadores de Premios Oro, en la categoría de productos de consumo duraderos.

“Nuestra más sincera enhorabuena a todos los que han trabajado para que GN Hearing haya sido reconocido por sus logros sobresalientes del año pasado”, destaca José Luis Otero, director general de GN Hearing en España,

Los premios Stevie® son los premios empresariales más importantes del mundo. Fueron creados en 2002 para reconocer y generar reconocimiento público hacia los logros y contribuciones positivas de organizaciones y profesionales a nivel internacional. En poco tiempo, el Stevie se ha convertido en uno de los premios más codiciados del mundo.

Hay ocho programas de premios Stevie, cada uno con su propio enfoque, lista de categorías y calendario.

La lista completa de los ganadores del año 2021 se puede consultar en: https://stevieawards.com/aba/2021-stevie-award-winners

Sobre GN Group

El Grupo GN es un líder mundial en soluciones de audio inteligentes que permiten a las personas escuchar más, hacer más y ser más de lo que nunca creyeron posible. Su ambicioso viaje de 150 años les ha llevado de cables de telégrafo a ondas de radio e ingeniería de audio inteligente. Para celebrar su aniversario, desarrollan sus competencias únicas dentro de las soluciones de audio sanitarias, profesionales y de consumo para ayudar a continuar transformando vidas a través del poder del sonido.

GN fue fundada con una mentalidad verdaderamente innovadora y global. Hoy, honran ese legado con la experiencia líder mundial en oído humano, sonido, tecnología inalámbrica, miniaturización y colaboraciones con socios tecnológicos líderes. Las soluciones de GN son comercializadas por las marcas ReSound, Beltone, Interton, Jabra y BlueParrott en 100 países. Fundado en 1869, el Grupo GN emplea a 6,000 personas y cotiza en Nasdaq Copenhagen (GN.CO).

