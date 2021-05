Grupo Ibosa aterriza en Mallorca para atender la creciente demanda de vivienda protegida Comunicae

lunes, 31 de mayo de 2021, 16:24 h (CET) Grupo Ibosa, con una larga y exitosa trayectoria en la gestión de Cooperativas, elige como destino Mallorca y los suelos ubicados en Son Bordoy. Atendiendo al incremento de la demanda de vivienda social y accesible en la Isla, la gestora apuesta por el desarrollo de estos suelos en régimen de cooperativa. Grupo Ibosa con una dilatada experiencia en la gestión de vivienda protegida se expande a las Baleares para poner su sello en este territorio Grupo Ibosa es una compañía líder en la gestión de Cooperativas, sus innumerables y representativos proyectos avalan a esta marca. Esta empresa hace suya la frase de no hay mejor definición que los objetivos alcanzados, prueba de ello son los innumerables suelos con los que este gestor se ha hecho en la ciudad de Madrid en los últimos años aplicando su modelo de éxito tanto en subastas públicas como privadas.

Ibosa, concienciada con la economía social en la que se basan las cooperativas siempre ha tenido dentro de su filosofía que lo importante es satisfacer las necesidades del cliente y que cada cliente como cada hogar es único, es por ello, que gestiona proyectos para todos.

La gestora analizando el territorio español localiza los terrenos sitos en Son Bordoy en los que encuentra un gran atractivo para desarrollar proyectos fieles a su marca, detectando, además, que el suelo destinado a vivienda social en la isla de Mallorca es escaso y nada tiene que ver con su demanda, que se ha visto incrementada en los últimos años, más acentuada tras la crisis causada por la pandemia que se atraviesa actualmente. La vivienda libre en la isla no es accesible para todos los bolsillos, por lo que se hace aún más necesario una construcción sostenible y económica a la que puedan acceder tanto los jóvenes que buscan su primera vivienda, como personas que cuentan con recursos más limitados para el acceso a la misma.

Optar a una vivienda protegida es una auténtica oportunidad a la que se solo se puede acceder cumpliendo unos requisitos.

Estas razones son las que han llevado a Grupo Ibosa a trabajar en un proyecto que seguro no dejará indiferente, para conformar una cooperativa en aras de desarrollar en torno a 450 viviendas protegidas que podrán construirse en los suelos de Son Bordoy, entre los barrios del Molinar y Coll den Rabassa, en Palma de Mallorca, a escasos minutos del centro.

Este suelo atraviesa actualmente una fase avanzada dentro del concurso de acreedores, por lo que habría que realizar la operación rápidamente para comenzar con la conformación del colectivo.

Es este sentido, Ibosa se ha personado en el concurso de acreedores manifestando su intención de hacer una oferta competitiva, como en tantas ocasiones ha realizado con éxito, para así poder resultar adjudicatario y desarrollar del proyecto residencial, sin ánimo de lucro de la Cooperativa.

Los proyectos de Grupo Ibosa

Los proyectos que gestiona Grupo Ibosa se caracterizan por su calidad arquitectónica minimalista y de vanguardia, que los convierte en residenciales de referencia en los entornos en los que están ubicados. La compañía cuenta además con un departamento de arquitectura propio que sigue con cuidado el desarrollo de cada proyecto.

Ibosa introduce en sus proyectos los conceptos de innovación, sostenibilidad y vanguardia como pilares fundamentales en su estrategia.

Sobre Grupo Ibosa

Grupo IBOSA es una compañía de Gestión Inmobiliaria que opera en el mercado nacional. Actualmente, se sitúa entre los principales operadores activos del sector. Más información: grupoibosa.com

