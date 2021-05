Cotilleo.es, el magazine digital fresco, desenfadado y con algo de pluma afilada Comunicae

lunes, 31 de mayo de 2021, 16:27 h (CET) Con un target de lo más variado, en él se van a encontrar exclusivas, entrevistas y las noticias de más rabiosa actualidad de famosos, casas reales, celebrities, influencers, televisión, series, estrenos, películas, estilo de vida, moda, belleza, cocina, música, libros y tendencias Cotilleo.es es el magazine digital de crónica social que se ha convertido en un medio imprescindible para el público actual para estar informado al momento de la última hora en el sitio en el que uno se encuentre. La web de más rabiosa actualidad del Grupo Merca2.es.

Información veraz y entrevistas en exclusiva de personalidades, firmas y empresas de distintos ámbitos, de lo más variados. La diseñadora Lourdes Montes, mujer de Francisco Rivera; el actor Octavi Pujades; Nuria Roca; María Teresa Campos; el periodista Javier Cárdenas; la periodista Karmele Marchante y su lucha encarnizada frente a la prostitución de niñas; el artista Felipao; el cantante internacional Christian Castro; Alonso Caparrós; Isabel Rábago hablando sobre su proceso; son solo algunos de los rostros conocidos que se han ‘sentado’ en Cotilleo.es.

Rostros de lo más reputados con los que siempre contrastar cuestiones que atañen a sus vida personal o profesional: Alba Carrillo; Terelu Campos; Ana Rosa Quintana, Alessandro Lequio; managers, representantes y letrados de lo más reputados que se ocupan de los asuntos más delicados de los famosos; son tan solo algunos de los nombres que ayudan a construir Cotilleo.es, buscando la realidad en cada cuestión y tema a tratar. Algo que se agradece.

Cotilleo.es informa de todo cuanto uno quiere y necesita saber de sus iconos de una manera divertida, fresca, desenfadada y algo de pluma afilada. Con una visión diferente y arriesgada respecto a los últimos acontecimientos que suceden en el mundo de la crónica social nacional e internacional, muestra esos aspectos más desconocidos que no siempre quieren los famosos que se conozcan.

A día de hoy, los presentadores y colaboradores de los programas de televisión se han convertido en verdaderos ídolos, por ello y porque el público lo demanda ocupan un lugar indiscutible. En Cotilleo.es aborda lo que se ve y lo que no se ve, teniendo en cuenta la opinión también, de los que más cuentan, de los usuarios, de los núcleos de opinión que dejan sus reflexiones en las redes sociales. Su opinión y gustos en Twitter, Facebook, TikTok e Instagram, también se les da visibilidad.

Moda, Belleza, Cocina y Estilo de vida, el mejor escaparate para conocer: los mejores trucos, ideas y aprender a tener una vida extraordinaria de mano de las firmas y sobre todo, de los especialistas más reputados.

En cuanto a moda, los estilistas con más prestigio del país muestran y enseñan desde Cotilleo.es a saber cómo y con qué vestir en cada momento, con los diseños más exclusivos o las mejores ofertas o gangas del mercado.

Carmen Navarro, considerada como la Cristiano Ronaldo de la belleza, y otros reputados nombres y firmas, dan sus consejos. Dietas, consejos de alimentación y de ejercicios para mantener o conseguir un cuerpo perfecto

Alimentación y belleza no pueden ir más unidos. Cotilleo.es aborda ampliamente su información en este sentido. Buena alimentación, recomendando productos saludables para ir incorporando a la despensa, imprescindibles que no pueden faltar y evitando los más perjudiciales.

Además, en la sección de Cocina abordan una visión nueva del importante arte de cocinar. Consejos, recetas, trucos, todo al alcance, para que lo que hasta ahora ha sido difícil, se convierta en fácil. Los mejores cocineros y entendidos en fogones muestran sus recetas para preparar de una manera fácil en casa. Los pucheros de la abuela, los dulces y pasteles de una madre, nada tendrán que envidiar a los que se pueden aprender a hacer a partir de ahora.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.