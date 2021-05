Las 5 claves básicas para el cuidado de los animales de compañía en verano que señala De Mascotas Comunicae

lunes, 31 de mayo de 2021, 16:07 h (CET) Las altas temperaturas, desproporcionadas en algunos puntos de la geografía española, suponen un importante escollo para los animales, especialmente en las horas centrales del día, por lo que De Mascotas ofrece una serie de consejos para que estos pequeños disfruten del máximo bienestar durante la temporada estival Los termómetros están empezando a dispararse y los animales empiezan a mostrar ciertas señales de su incomodidad ante estos ambientes.

De Mascotas conoce las dificultades de los pequeños peludos ante las temperaturas extremas y, por ello, ofrece 5 claves esenciales que se debe tener en cuenta para que no sufran los estragos del intenso calor.

Nunca deben exponerse al sol

Si se cuenta con un animal que suele estar al aire libre (en una terraza, patio o jardín), lo idóneo es que no coloques sus cosas en el punto en el que en las horas centrales recibe la luz solar de forma directa e intensa.

Además, conviene que no le saques de paseo en esos lapsos de tiempo, sino que es mejor que salgáis en las primeras o en las últimas horas de la jornada, cuando los termómetros no alcanzan sus máximos. Aún así, trata de llevar un ritmo suave, tomando descansos y proporcionando a la mascota agua cuando se le vea fatigado.

Cuida sus almohadillas

Durante esta época, el suelo va a estar muy caliente (a veces, incluso, abrasará), por lo que las almohadillas de los animales pueden quemarse y/o agrietarse.

No está de más usar un protector de almohadillas que previene estos daños o los calma en caso de que ya sea tarde.

Hidratación por bandera

El agua (si es posible, fresca) es vital para todo ser vivo pero, en verano, lo es aún más. También se le puede ofrecer alternativas con más beneficios nutricionales, como agua con electrolitos, suero de leche sin sal, dulces congelados, caldo, cuajada, fruta o agua de coco, ya que, con ambientes cálidos, es frecuente que la reducción del apetito.

En este sentido, se debe prestar atención si presenta signos de deshidratación, tales como babeo excesivo, dificultad respiratoria, ojos inyectados en sangre, inquietud o incremento del ritmo cardíaco, ante lo cual se debe acudir al veterinario para su correcto tratamiento.

Revisión de pulgas y garrapatas

Con la llegada del calor, prolifera el número de parásitos como estos, por lo que es clave revisar su cuerpo para descartar su presencia y cambiar su ropa de cama periódicamente.

No cortar el pelo

Afeitar el cuerpo del animal parece que ayuda al animal a mantenerse fresco, es, precisamente, a la inversa, ya que las capas de pelo les protege del sobrecalentamiento y de las posibles quemaduras solares, ya que su piel es muy delicada.

De Mascotas es un portal web dedicado a ofrecer la información más completa y precisa sobre el cuidado de los animales de compañía, con el único y firme propósito de mantener a estos pequeños en óptimas condiciones.

