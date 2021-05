La importancia de contenidos de calidad en toda estrategia de posicionamiento web, según YoSEO Marketing Comunicae

lunes, 31 de mayo de 2021, 15:15 h (CET) Son muchas las técnicas que componen una estrategia de posicionamiento web pero entre ellas sobresale la creación de unos contenidos de calidad, un aspecto que los algoritmos de los motores de búsqueda online valoran muy positivamente, aseguran desde YoSEO Marketing El SEO se ha convertido en una piedra angular de las empresas que pretenden tener una fuerte presencia en el entorno digital. Esta metodología comprende numerosos aspectos de los que hay que estar pendiente en todo momento y uno de ellos, que no suele tomarse en demasiada consideración, es la creación de contenidos útiles, exclusivos y de valor para el usuario, señalan los profesionales de esta agencia de agencia de posicionamiento web en Madrid.

No sólo artículos de blog

Aunque en muchas ocasiones se relaciona en exclusiva con la publicación periódica de noticias en el blog interno de la web, la estrategia de contenidos va mucho más allá y se trata de los esfuerzos de la marca por posicionarse a través de la creación de los textos que darán forma a las distintas páginas del sitio web.

La optimización de estos textos, una comunicación corporativa eficaz y la difusión de comunicados y notas de prensa forman parte de los planes de contenidos más efectivos para cumplir los objetivos finales de la entidad.

Los contenidos, aliados para la venta

Aunque parezca que tienen una finalidad más informativa y nada transaccional… ¡Nada más lejos de la realidad! Se ha demostrado en muchas ocasiones que el marketing de contenidos es una herramienta de persuasión para la conversión final de los lectores con los productos o servicios que ofrece la compañía.

Una agencia de marketing digital es una solución totalmente acertada para que gestione el plan de contenidos de una marca en su escaparate en la red.

Este tipo de empresas se encargan de elaborar una estrategia totalmente adaptada a las necesidades, intereses y características del cliente, independientemente del sector al que se dediquen o el volumen de trabajo que tenga, combinando el SEO técnico con la creación de textos optimizados con las keywords que definen su actividad como eje principal y con información que será de gran valor para el público objetivo de la marca.

La formación de esos contenidos está a cargo de un equipo de redactores especializados en el posicionamiento web, que conocen la forma más efectiva y precisa de ofrecer a los usuarios una información útil, de calidad y que, además, contribuya a lograr el mejor posicionamiento en los resultados de los principales motores de búsqueda.

YoSEO Marketing es una de las agencias de marketing online más célebres a nivel nacional gracias a su amplia experiencia y los conocimientos de su equipo multidisciplinar, formado por profesionales de todos los campos que conducen a la formación de los mejores planes de posicionamiento web para las empresas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.