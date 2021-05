El Instant Foot Peeling de LOVA SKIN gana el premio TELVA DE BELLEZA al producto más innovador de 2021 Comunicae

lunes, 31 de mayo de 2021, 14:59 h (CET) Su revolucionario tratamiento para eliminar las células muertas y las durezas de los pies de forma rápida, cero invasiva y absolutamente eficaz ha conquistado al jurado de la última edición de sus prestigiosos galardones Tan solo ha pasado un año desde que LOVA SKIN llegara a España para ofrecer su producto revolucionario para el cuidado y embellecimiento de los pies. Un producto que ha conquistado Europa y que de hecho está presente en miles de hogares y en más de 1.500 salones de belleza en todo el Reino Unido. Instant Foot Peeling de LOVA SKIN, un exfoliante líquido rico en ingredientes procedentes de la naturaleza, capaz de devolver la suavidad y flexibilidad natural a los pies.



Como cada año, los premios TELVA de belleza han galardonado a los mejores productos y firmas de cosmética por su innovación y excelencia en diferentes categorías del universo beauty, un premio otorgado por un jurado formado por las principales periodistas de belleza del país.

Ha sido precisamente en la categoría de innovación, donde el producto Instant Foot Peeling de LOVA SKIN ha resultado ganador. La tecnología de su fórmula y los sorprendentes resultados desde la primera aplicación, han sido los factores que han inclinado la decisión del jurado experto para otorgarle este gran reconocimiento. En palabras de Lovisa Walker, CEO y Fundadora de LOVASKIN: "Los productos de cuidado de pies que utilizan desechables representan un impacto ambiental demasiado significativo. Es un orgullo haber lanzado un spray único que es sostenible, rentable y muy eficaz”.



Los premios TELVA de Belleza se celebraron el pasado 26 de mayo en el Teatro Real de Madrid. El evento, adaptado a la situación actual, reunió a todos los galardonados y a las periodistas más relevantes del sector; donde Raquel González, socia fundadora de Pure Skincare Cosmecéutica pudo recoger en persona el prestigioso galardón.

Kit Instant Foot Peeling de LOVA SKIN. En lovaskin.es

Precio: 62€

LOVA SKIN: Una verdadera revolución en el mundo de las pedicuras

Una revolución para realizar una perfecta exfoliación instantánea de pies. LOVA SKIN, es la opción más rápida, ecológica y rentable. Una alternativa eficaz a los productos de un solo uso, como los calcetines y mascarillas desechables. Desarrollado por expertos suizos en el cuidado de la piel, el spray LOVA SKIN suaviza las plantas y talones ásperos en menos de dos minutos. El producto se presenta en una bolsa de algodón orgánico y su packaging es 100% reciclable. Cada spray contiene 20 aplicaciones, lo que se traduce en un coste de 2€ por tratamiento con resultados profesionales. Una propuesta sensible con la piel y con el medio ambiente cuyos ingredientes son veganos y sin parabenos.

¿Cómo actúa?

Cuando entra en contacto con la piel, su fórmula refrescante actúa en 1 minuto para pelar naturalmente las capas con callosidades, durezas o descamaciones. Una forma eficaz de recuperar la suavidad y la belleza de los pies eliminando completamente la aspereza y previniendo que vuelva a aparecer, mientras los hidrata y protege. ¿Qué tiene para ser tan WOW?

La clave está en un equilibrio perfecto de ingredientes exfoliantes que tratan sin causar irritación. La fórmula es rica en alfa y betahidroxiácidos, como los ácidos málico, salicílico y glicólico, junto con otros componentes más nutritivos y curativos, como el agua de glaciar suizo y el aloe vera. De esta manera, no solo exfolia, también trata para que los pies presenten un acabado regenerado, suave e hidratado.

