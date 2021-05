Top Courier escala posiciones como empresa referente en el transporte nacional Comunicae

lunes, 31 de mayo de 2021, 15:03 h (CET) Tras más de 25 años trabajando en servicios de transporte de mercancías, ahora con la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, la firma ha visto crecer su cuota de mercado y expone cómo de importante es contar con una compañía de confianza a la hora de enviar cualquier tipo de producto Top Courier, empresa especializada en el transporte nacional de mercancías, ha visto aumentada su cuota de mercado en el último año debido a la crisis sanitaria de la covid. Los cambios que ha tenido que hacer la sociedad para hacer frente a esta pandemia han puesto de manifiesto la importancia y el gran auge en las empresas de transporte, que se han convertido en más imprescindibles, si cabe.

Como consecuencia de dicho incremento del volumen de trabajo en el transporte nacional de mercancías, desde Top Courier exponen diferentes criterios que las empresas deben valorar a la hora de contratar el servicio de una compañía de transporte nacional.

Esta no es una decisión que deba tomarse a la ligera, ya que de hacer una buena elección puede depender el éxito de un negocio. Que la mercancía llegue a su destino en el menor tiempo y en perfectas condiciones puede marcar la diferencia.

Pero, ¿qué hay que tener en cuenta para elegir una empresa de transporte nacional?

Pues bien, gracias a la gran experiencia en el mercado, Top Courier recomienda contemplar las siguientes variables para elegir una empresa de transporte nacional:

El tiempo de entrega . Uno de los factores que más se tienen en cuenta.

. Uno de los factores que más se tienen en cuenta. Garantía y profesionalidad . Asegurarnos que la empresa tiene experiencia y que ofrece las suficientes garantías de que la mercancía llegará a tiempo y en perfecto estado.

. Asegurarnos que la empresa tiene experiencia y que ofrece las suficientes garantías de que la mercancía llegará a tiempo y en perfecto estado. Restricciones de peso, tamaños y características del producto. No todas las compañías disponen de vehículos adaptados o de las condiciones que el cliente pueda necesitar. Después de 25 años de experiencia distribuyendo en toda España y a nivel internacional, Top Courier ha continuado adaptándose, expandiéndose y prestando servicios pensados en las necesidades de sus clientes, siempre con las mejores garantías del mercado. Cuenta con una flota de motos, furgonetas, furgones, carrozados con plataforma, rígidos de 7, 12 ó 18 TN con plataforma elevadora y camiones abiertos con grúa y plataforma con los que ofrecer una amplia variedad de servicios y satisfacer todas las necesidades de sus clientes.

Disponen de diferentes servicios de entrega:

Servicio 24 , con el que su mercancía se entrega a las 24 horas.

, con el que su mercancía se entrega a las 24 horas. Servicio 14 , garantizando la llegada de su documentación o mercancía antes de las 14:00 horas del día siguiente.

, garantizando la llegada de su documentación o mercancía antes de las 14:00 horas del día siguiente. Servicio 10:30 , con el que el envío llegará antes de las 10:30 horas.

