El COFG fomenta participación en actividades formativas y profesionales con programa de puntos CreditCOFG

lunes, 31 de mayo de 2021, 13:59 h (CET) El nuevo sistema de fidelización tiene como objetivo principal animar a los 1.183 farmacéuticos/as colegiados en Gipuzkoa a participar en las diferentes actividades profesionales desarrolladas y organizadas por el Colegio. Asimismo, se recompensa el esfuerzo y reconoce a aquellos colegiados/as más activos con la concesión de 3 becas anuales que podrán ser canjeadas por actividades formativas relacionadas con el ejercicio profesional Donostia-San Sebastián, 31 de mayo de 2021.-Bajo la denominación de “CreditCOFG” el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) ha lanzado un nuevo sistema de puntos para reconocer la fidelización del colegiado/a y fomentar la participación de los 1.183 farmacéuticos que trabajan en Gipuzkoa en actividades formativas y profesionales.

Para ello, CreditCOFG establece un sistema de incentivos consistente en la concesión de puntos acumulables, denominados “Botiks”, que el colegiado/a acumula en función de su participación en diversas actividades relacionadas con:

Formación: 1 Botik por cada hora de formación.

1 Botik por cada hora de formación. Trabajos científicos: Asistencia a congresos, presentación póster, comunicación oral, publicación de artículos, etc.

Asistencia a congresos, presentación póster, comunicación oral, publicación de artículos, etc. Participación profesional: En junta de gobierno, junta de vocalías, comisiones y grupos de trabajo, impartición de sesiones formativas, vídeos informativos, etc.

En junta de gobierno, junta de vocalías, comisiones y grupos de trabajo, impartición de sesiones formativas, vídeos informativos, etc. Proyectos o programas: Este apartado reconoce la participación como farmacéutico/a prestador en proyectos científicos y programas impulsados por el COFG; así como los trabajos de campo con recogida de datos de pacientes.

Este apartado reconoce la participación como farmacéutico/a prestador en proyectos científicos y programas impulsados por el COFG; así como los trabajos de campo con recogida de datos de pacientes. Divulgación: Actividad en redes sociales, colaboración con medios de comunicación, etc. Al finalizar el curso académico, cada colegiado/a podrá canjear los puntos/Botiks acumulados por su participación en las actividades formativas que organice el COFG en el siguiente periodo lectivo.

Además, anualmente, el COFG reconocerá con becas específicas de 1.000, 500 y 250€, respectivamente, a los 3 colegiados/as que obtengan más puntos, para que puedan canjearlas por actividades dentro o fuera del Colegio (jornadas, congresos, másteres, cursos, etc.). La filosofía del colegio guipuzcoano es que “quién más interés muestra por formarse, más facilidades reciba para ello”.

El proceso de transformación digital del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa dio comienzo con la creación de una plataforma de formación online específica, así como con la reciente renovación de la imagen corporativa del Colegio y el refuerzo de su presencia en redes sociales (Instagram, Twitter y Youtube), que se completó con una nueva página web yy ahora se refuerza con este sistema de puntos que reconoce la fidelización del colegiado/a.//

Se puede visualizar el vídeo presentación de la iniciativa en este link

Vídeos

Vídeo presentación CreditCOFG



