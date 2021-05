Graitec y Espacio BIM se alían al servicio de la mejor formación AECO Comunicae

lunes, 31 de mayo de 2021, 14:04 h (CET) Ofrecerán en el mes de octubre un ciclo de cuatro seminarios on line y gratuitos para sacar el máximo partido a las soluciones de Autodesk y mejorar la productividad, eficiencia y calidad en los procesos con metodología BIM Siempre con el reto en el horizonte de facilitar la formación más completa y actualizada para dar respuesta a las últimas demandas del sector AECO, la consultora internacional y experta en e-learning Espacio BIM -espacioBIM.com- anuncia un nuevo ciclo de seminarios, en esta ocasión de la mano de la empresa especialista en las soluciones de Autodesk, 2aCAD -2aCAD.es-, perteneciente a la multinacional impulsora de software BIM de fabricación y diseño Graitec Group. Ambas compañías han unido fuerzas para dar la oportunidad a profesionales y a cualquier persona interesada de enriquecerse en cuatro citas on line y gratuitas que tendrán lugar en el próximo mes de octubre.

Los asistentes sacarán el máximo partido a las soluciones de Autodesk y adquirirán herramientas para mejorar la productividad, la eficiencia y la calidad en los procesos de trabajo con metodología BIM (Building Information Modeling) de la mano de un experto ponente: Rafael Rodríguez Richart, de Graitec Group. Ingeniero en Diseño y Organización Industrial especialista en aplicaciones de Autodesk y docente en el Máster de Tratamiento de Aguas AIMME, Rodríguez Richart impartirá las sesiones en cuatro tardes de martes: los días 5, 12, 19 y 26 de octubre, en horario de 16.00 a 18.00 horas. Los seminarios se centrarán en cálculo estructural de modelos de Revit con Autodesk Robot (leer sobre Revit y Autodesk Robot); armado de estructuras de hormigón con Graitec PowerPack Concrete for Autodesk Revit; detallado de estructuras de acero con Advance Steel, de Graitec (leer sobre Advance Steel); y en la Implementación de la norma ISO 19650 con Graitec Opentree (leer sobre ISO 19650).

Así, en las tres primeras sesiones los asistentes conocerán de primera mano los procesos completos de diseño, cálculo, armado y detallado de estructuras sencillas de hormigón y estructuras metálicas en un entorno de trabajo BIM a través de eficientes herramientas para el modelado y la gestión en proyectos BIM, como Autodesk Revit, Robot Estructural Analysis -el software líder del mercado, por su versatilidad y rapidez, en análisis de carga estructural-, Powerpack Rebar & Design y Advance Steel. Y como colofón a este ciclo de seminarios, la última jornada se centrará en cómo realizar la gestión de documentos compatibles con BIM mediante Graitec Opentree (anteriormente Gabinet); un sistema de gestión que es sinónimo de ahorro de tiempo, configurado para ayudar a agilizar los flujos de trabajo mediante la administración efectiva de dibujos CAD y archivos de un proyecto.

La inscripción a cualquiera de estos seminarios, o a los cuatro en bloque, ya está abierta a través de este enlace. Hay 500 plazas disponibles para optar a esta interesante formación de acceso gratuito y, también, exclusivo en cualquier momento para los alumnos del Máster BIM Manager Internacional (+VR) de Espacio BIM, el programa con 5 estrellas Google considerado por muchos el mejor máster BIM, y primero del ranking del explorador académico OTONAUTA -otonauta.com-.

