Autostool opiniones: ¿Cuáles son las recomendaciones para elegir autoescuela cercana?

lunes, 31 de mayo de 2021, 11:15 h (CET)

El éxito y la capacidad de ser un buen conductor comienza en seleccionar el mejor lugar para aprender y obtener la formación adecuada. Es por ello que al estar cerca de cumplir la mayoría de edad, tomarse un tiempo para comparar y elegir la autoescuela más cercana y de confianza es la mejor opción.

Según datos del portal de transparencia de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos en el último año, el porcentaje de aprobados varía dependiendo del permiso de conducir. En el caso del permiso B, el porcentaje de aptos en el teórico es del 63%, pero si se consulta la prueba de conducción y circulación del práctico baja hasta el 46%.

Entre las principales causas se constatan las siguientes: las prisas por presentarse, la falta de preparación suficiente y un sistema de examen teórico que debería revisarse, ya que potencia la baja asimilación de los conceptos necesarios para la conducción. Todo ello, unido a la falta de examinadores, y un sistema propuesto por la DGT que aumenta los tiempos entre convocatorias de los exámenes en pro de una mayor preparación y consigue lo contrario, que el alumno interrumpa su formación.

Herramientas para encontrar autoescuela en la ciudad De manera tradicional, para elegir una autoescuela se realizaba una media de dos a cuatro visitas físicas en los establecimientos para conocer las condiciones, formación propuesta y tiempos estimados. La autoescuela elegida solía coincidir en aquella que estaba situada más cerca.

Los tiempos han cambiado y, con ellos, la manera de elegir autoescuela. Actualmente, una autoescuela que no atienda solicitudes online puede llegar a perder el 20% de alumnos en un año, contando que el factor más determinante, después de la proximidad, es la recomendación este número aumenta considerablemente.

Las autoescuelas, cada día más conscientes de la demanda online, buscan canales de captación que les ayuden a conseguir los alumnos antes incluso de que pisen ninguna autoescuela. Gracias a la aparición de un buscador online, Autostool, este proceso se ve optimizado en más del 50%, dado que pone a disposición del usuario una selección de autoescuelas cercanas, que se ordenan según su propio algoritmo, valoración, precio, número de solicitudes recibidas y valoraciones obtenidas.

Autostool representa una revolución en la manera de elegir la mejor autoescuela de la ciudad; además de ofrecer una comunicación en tiempo real, ofrece el canal perfecto para el contacto entre alumno-autoescuela-alumno sin moverse de casa y de esta manera poder obtener los precios y condiciones más competitivas, poniendo a disposición de los usuarios ofertas exclusivas de autoescuelas seleccionadas.

Recomendaciones para elegir la más correcta Un factor muy importante a la hora de seleccionar la autoescuela es que esta pueda adaptarse a las necesidades, tiempo y confort en cada situación, de modo que la autoescuela más cercana puede que no sea, obligatoriamente, la más recomendada en algunos casos.

Autostool pone de manifiesto la necesidad de contar con información contrastada, es decir, valoración, distancia, condiciones económicas, conocer la oferta formativa, disponibilidad de horarios, opciones de formación online, y contar de una manera clara los diferentes conceptos que se van a facturar para poder elaborar un presupuesto real para elegir la opción de aquella que mejor se ajuste a las necesidades.

Según los expertos y tras la petición por parte del CNAE, las autoescuelas de conducción deben abordar temas de seguridad vial, comportamiento en caso de accidente, documentación, normas de circulación y alumbrado, señalización, velocidad, conducción preventiva, mecánica y mantenimiento del vehículo, y seguridad dentro del mismo coche.

A raíz del contexto pandémico, el buscador de autoescuelas Autostool ha recibido un aumento de peticiones en su página web dando respuesta a los futuros conductores y proporcionando un flujo constante de solicitudes exclusivas a las autoescuelas asociadas. El cambio de paradigma con la situación del COVID-19 y el cambio en los hábitos de los nuevos conductores son las dos claves que han incentivado este incremento de personas interesadas en la búsqueda online y en el sitio web.



