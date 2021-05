Diagnóstico de averías eléctricas: aprender a utilizar el PS100 Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de mayo de 2021, 10:30 h (CET)

El cerebro de los automóviles actuales es el sistema eléctrico. Si tiramos de memoria y pensamos como eran los coches hace 30 o 40 años, nos encontramos con que no llevaban ni una pequeña parte de los componentes eléctricos que vemos hoy en día.

Y no hablamos únicamente de los coches con motor eléctrico, sino de los vehículos convencionales con motor a combustión.

Las funciones eléctricas son innumerables, garantizan las principales prestaciones y el consumo del motor, además de controlar los equipamientos de confort y seguridad.

A la vez que aumentan las funciones eléctricas en los automóviles, aumentan también las averías causadas por este sistema. Los fallos que se encuentran los talleres actualmente requieren de un conocimiento específico y herramientas de detección tecnológicamente avanzadas para identificar las averías y solucionar los problemas.

Una de los equipos más populares entre los mecánicos es el PowerScan 100 de Autel, que permite diagnosticar las averías de una manera rápida e intuitiva. Es una herramienta muy versátil, que empieza a ser indispensable en el día a día de cualquier taller.

Conocimientos específicos especializados Con esa premisa, EAATA Academy acaba de lanzar el curso online “PS100 – Diagnóstico de Averías Eléctricas”. En esta formación, recomendada para los mecánicos y técnicos automotrices, se muestra el funcionamiento de la herramienta y como verificar actuadores.

El profesional aprenderá a manejar sus múltiples funciones para realizar pruebas y determinar fácilmente las oscilaciones de voltajes, resistencias y análisis de señales. Mediante un sistema de luces y sonidos, este instrumento ayuda a determinar la solución al problema en cuestión.

Aprender a utilizar esta herramienta es primordial y traerá un valor agregado al trabajo diario del técnico en la resolución de averías eléctricas. Un mecánico o técnico de automoción, con el conocimiento técnico adecuado, genera confianza en sus clientes.

Con ayuda de una herramienta de diagnóstico de averías eléctricas como el PS100, los talleres podrán ampliar los servicios ofrecidos, aumentando la satisfacción de sus clientes y su facturación.

Cursos online La plataforma EAATA Academy, especialista en formación en las nuevas tecnologías del automóvil, ofrece cursos 100% online sobre diversos temas prácticos del sector de la automoción. Con ellos, el técnico podrá ampliar sus conocimientos y encontrar nuevas salidas laborables dentro del sector.



